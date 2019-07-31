«Львівобленерго» завершило роботи з виведення за межі карстових провалів повітряної лінії електропередач «Трускавець 91 – Трускавець 7»

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23 липня у Львівській облдержадміністрації відбулася апаратна нарада, на якій обговорено проведення природоохоронних заходів щодо зупинки руйнівних процесів у карстових проваллях на території родовища ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал».

Під час апаратної наради директор департаменту екології та природних ресурсів Руслан Гречаник зазначив, що ПрАТ «Львівобленерго» завершило роботи з виведення за межі карстових провалів повітряної ЛЕП напругою 35 кВ «Трускавець 91 – Трускавець 7» довжиною 4,5 км. Станом на сьогодні повітряна лінія 220 кВ Стрий – Борислав знаходиться в експлуатації, зауважень до роботи згаданої повітряної лінії немає.

Окрім того, для попередження виникнення надзвичайної ситуації з можливим пошкодженням водопроводу централізованого водопостачання у м. Дрогобич реалізовується проект «Будівництво магістрального водогону Гірне-Дрогобич», а Службою автомобільних доріг у Львівській області розроблено проектно-кошторисну документацію на «Будівництво автомобільної дороги Т-14-02 Східниця – Пісочна на ділянці км 16+100-км 21+700».

Водночас, на нараді наголосили, що заплановано ще ряд заходів, які необхідно завершити з метою недопущення погіршення екологічної ситуації в регіоні.

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