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Як інформує управління туризму та курортів Львівської ОДА, вчора, 14 січня, у м. Київ відбулася прес-конференція «Новий етап розвитку в’їзного медичного туризму в Україну» щодо проведення у м. Трускавець 22-25 квітня 2020 року Global Healthcare Travel Forum 2020 під патронатом Офісу Президента України за результатами проведення наради з питань медичного туризму в серпні 2019 р. у м. Трускавець.

Львівщина прийматиме іноземних та українських лідерів медичного та оздоровчого туризму – учасників Global Healthcare Travel Forum 2020.

Участь у прес-конференції взяли начальник управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації Наталя Табака; президент Global Healthcare Travel Council, президент Української асоціації медичного туризму Віолетта Янишевська; засновник та почесний президент Global Healthcare Travel council, президент Turkish Healthcare Travel Council Емін Чакмак; віце-президент Української асоціації медичного туризму, генеральний секретар Global Healthcare Travel Council Ігор Торський; начальник Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації Марина Радова.

«Ми впевнені, що Global Healthcare Travel Forum 2020 проведемо на високому рівні та посилимо промоцію рекреаційного і медичного потенціалу Львівського регіону у світі. У м. Трускавці ми плануємо провести Глобальний форум медичного туризму – Global Healthcare Treavel Forum, інфо-тури провідними клініками Львівщини, В2В-бізнес зустрічі між іноземними провайдерами медичного туризму та оздоровчими центрами Львівщини, а також знайомство іноземних гостей з відомими туристичними місцями області», – зазначила начальник управління туризму та курортів Наталя Табака.

Начальник управління зазначила, що перспективи туристично-рекреаційної індустрії Львівської області були і залишаються одними з найкращих в Україні. Сьогодні на Львівщині розвиток медичного туризму відбувається за наступними напрямами: санаторно-курортне лікування, репродуктивна медицина, стоматологія, відновне лікування, хірургія вен, косметологія, естетична медицина.

«За роки системної промоції медичного потенціалу України Українською асоціацією медичного туризму на закордонних ринках, ми щороку суттєво збільшуємо кількість іноземних пацієнтів, які приїжджають до нас для лікування та оздоровлення. Зараз важливо об’єднати зусилля лідерів галузей медицини та туризму з представниками виконавчої та законодавчої гілок влади країни для активної промоції України на зовнішніх ринках та вирішення проблем, які перешкоджають розвитку медичного туризму, збільшити потік іноземних пацієнтів та туристів, які обирають Україну для оздоровлення та лікування», – наголосила Віолетта Янишевська.

Емін Чакмак додав, що у квітні 2019 році, коли головуючою країною в GHTC стала Україна, наша країна отримала унікальний шанс заявити про себе як про одну з провідних країн медичного та оздоровчого туризму у світі.

Організатори заходу – управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації, Українська асоціація медичного туризму, управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, що 6-9 серпня 2019 р. в області відбувся перший Львівський регіональний форум медичного туризму Lviv Region Healthcare Tourism Forum за участі провайдерів медичного туризму з арабських країн, Середньої Азії та Кавказу.

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