Трускавецький дельфінарій презентував дельфінотерапію на міжнародному ринку

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Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар» у Трускавці взяв участь у триденному Міжнародному Форумі оздоровчого туризму «Lviv Region Healthcare Tourism Forum» і презентував дельфінотерапію для професійних медичних провайдерів з країн Перської затоки, Середньої Азії та Кавказу.

Даний захід вперше проходив у Львівському регіоні. У ньому взяло участь багато професійних постачальників та баєрів, які працюють у сфері медичного туризму. Це зокрема представники медичних центрів, спеціалізованих клінік, санаторіїв, SPA курортів і готелів, реабілітаційних центрів, медсервісних компаній та провайдерів медичного туризму з Саудівської Аравії, Бахрейну, Кувейту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Азербайджану, Казахстану та Узбекистану.

Форум організувала Львівська обласна державна адміністрація спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Українською Асоціацією Медичного Туризму при підтримці Global Healthcare Travel Council.

Медичний форум розпочався з ознайомчих візитів у лікувально-оздоровчі заклади таких міст як Львів, Моршин, Трускавець та селище Східниця. Власне під час таких візитних турів дельфінарій «Оскар» і прийняв у своїх стінах іноземну делегацію із 28 осіб. Медичні провайдери переглянули шоу-виставу з чорноморськими дельфінами та морськими котиками, а також мали можливість на власні очі побачити яким чином відбувається дельфінотерапія та паралельно прослухати невеличку лекцію про її користь.

А вже наступного дня, в рамках Міжнародної конференції медичного туризму, курортів та рекреації, спеціалісти Розважально-оздоровчого комплексу «Оскар» провели перед усіма учасниками Форуму презентацію про цей нетрадиційний, але водночас унікальний вид оздоровлення людей завдяки дельфінам. Після чого спілкування із медичними провайдерами – потенційними партнерами, перейшло у формат B2B.

Варто додати, що трускавецький дельфінарій ще від початку своєї діяльності встиг зарекомендувати себе в країнах Європи на СНД. Адже на дельфінотерапію до Трускавця постійно приїздять цілі групи з хворими дітками з Польщі, Румунії, Білорусі, Литви, Казахстану та навіть Японії.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

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