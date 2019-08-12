Трускавецький дельфінарій презентував дельфінотерапію на міжнародному ринку

12.08.2019 | Filed under: Публікації

Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар» у Трускавці взяв участь у триденному Міжнародному Форумі оздоровчого туризму «Lviv Region Healthcare Tourism Forum» і презентував дельфінотерапію для професійних медичних провайдерів з країн Перської затоки, Середньої Азії та Кавказу.

Даний захід вперше проходив у Львівському регіоні. У ньому взяло участь багато професійних постачальників та баєрів, які працюють у сфері медичного туризму. Це зокрема представники медичних центрів, спеціалізованих клінік, санаторіїв, SPA курортів і готелів, реабілітаційних центрів, медсервісних компаній та провайдерів медичного туризму з Саудівської Аравії, Бахрейну, Кувейту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Азербайджану, Казахстану та Узбекистану.

Форум організувала Львівська обласна державна адміністрація спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Українською Асоціацією Медичного Туризму при підтримці Global Healthcare Travel Council.

Медичний форум розпочався з ознайомчих візитів у лікувально-оздоровчі заклади таких міст як Львів, Моршин, Трускавець та селище Східниця. Власне під час таких візитних турів дельфінарій «Оскар» і прийняв у своїх стінах іноземну делегацію із 28 осіб. Медичні провайдери переглянули шоу-виставу з чорноморськими дельфінами та морськими котиками, а також мали можливість на власні очі побачити яким чином відбувається дельфінотерапія та паралельно прослухати невеличку лекцію про її користь.

А вже наступного дня, в рамках Міжнародної конференції медичного туризму, курортів та рекреації, спеціалісти Розважально-оздоровчого комплексу «Оскар» провели перед усіма учасниками Форуму презентацію про цей нетрадиційний, але водночас унікальний вид оздоровлення людей завдяки дельфінам. Після чого спілкування із медичними провайдерами – потенційними партнерами, перейшло у формат B2B.

Варто додати, що трускавецький дельфінарій ще від початку своєї діяльності встиг зарекомендувати себе в країнах Європи на СНД. Адже на дельфінотерапію до Трускавця постійно приїздять цілі групи з хворими дітками з Польщі, Румунії, Білорусі, Литви, Казахстану та навіть Японії.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

(Переглядів 1 , 22 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • 24 липня у Трускавці не буде води
    19.07.2019 | 11:50

    З 2 години ночі 24 липня (середа) по 1 годину ночі 25 липня (четвер) буде припинено подачу води на м. Трускавець. Причина – планові ремонтні роботи на водозаборі «Гірне», які проводить КП «Дрогобичводоканал». (Переглядів 61 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Оголошення (0)На Сколівщині відбудеться фестиваль української середньовічної культури «Ту […]

  • Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю
    17.07.2019 | 09:43

    Козацька слобода «Раковець» у с. Воля Якубова Дрогобицького району запрошує на риболовлю коропа, карася, лина, білого амура, товстолобика. Можливе приготування страв з риби на замовлення. Бар працює з 9 до 21 години щоденно. Телефон для довідок +38-067-657-22-24. Доїзд через Дрогобич-Рихтичі-Добрівляни. (Переглядів 27 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеFight Party в Трускавці (0)УРБАН-бібліотека запрошує на два […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви