Трускавецькі дельфіни тепер офіційно «лікують» поранених воїнів

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У курортному місті Трускавець офіційно презентували Програму психологічної реабілітації військовослужбовців – учасників АТО/ОСС методом дельфінотерапії. Акція безстрокова і безкоштовна для усіх бійців та волонтерів, які зазнали фізичних чи психічних травм. На «лікування» до дельфінів можуть приїжджати не лише хлопці та дівчата з Львівської області, але й зі всієї України в цілому.

Адже Програма реабілітації військових за допомогою дельфінів діятиме по всій мережі дельфінаріїв «Оскар» – у Трускавці, Кирилівці та Генгорці. Щоправда у двох останніх закладах лише у літній період, адже це сезонні об’єкти.

Варто зазначити, що оздоровлювати воїнів заклад розпочав фактично з початку свого існування, з 2016 року. З цією метою підписано відповідну угоду з Центром медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» Міноборони України. Це був тимчасовий експериментальний проект, однак зараз він набув офіційної чинності.

«Радий сповістити про всеукраїнський старт програми психологічної реабілітації наших захисників. Адже разом із нами такий проект запустили наші колеги із «Немо» в Харкові та Одесі. Хочу зазначити, що від початку своєї діяльності ми приймаємо у своїх стінах військових. Ми побачили дуже хороші результати такої терапії. І саме тому вирішили розширити цей благодійний проект по всій території України, – зазначив під час презентації Програми співвласник Розважально-оздоровчого комплексу з дельфінами «Оскар» Тарас Чекурда.

Зауважимо, що реабілітація таких осіб за допомогою дельфінів вважається унікальною методикою. Приміром у США дельфінотерапія широко застосовується серед ветеранів і військовослужбовців та визнана ефективним засобом відновлення їхнього фізичного та психологічного здоров’я. Щоправда для цих цілей американський уряд виділяє значні кошти. В нашій же країні українським бійцям здебільшого допомагають волонтери, прості люди та бізнес. «Ми добре розуміємо, що на даний момент наша країна немає економічної і політичної стабільності, аби запровадити такі курси на комерційній основі для всіх воїнів. Тому ми, як соціально відповідальний бізнес, робимо крок на зустріч, і пропонуємо свої послуги безкоштовно для воїнів АТО/ООС. Адже вони потребують допомоги уже сьогодні. Але хотілось би, щоб Міністерство у справах ветеранів теж брало участь у цій програмі», – наголосив Тарас Чекурда.

«Ми дуже вдячні дельфінарію за надану унікальну можливість реабілітації. Втім було б добре, якби власне держава нам почала в тому напрямку допомагати, а не бізнес. Хочеться щоб Міністерство ветеранів звернуло на нас більше уваги і проявляло ініціативу, долучалося до таких реабілітацій», – резюмував голова ГО «Спілки воїнів АТО м. Борислав» Ігор Саган.

Власне на сьогодні, окрім офіційної співпраці із Міністерством оборони України, керівництво «Оскару» уклало угоди й з місцевими та районними ветеранськими спілками й організаціями, через які воїни, офіцери-ветерани, кіборги, полонені та волонтери можуть записуватися на таке оздоровлення.

Заняття з реабілітації проходять двічі на тиждень і їх можуть відвідувати одразу чотири-п’ять осіб. Курс включає в себе лекцією про дельфінів та цей нетрадиційний метод лікування, безпосередньо сам 25-хвилинний сеанс дельфінотерапії та фітотерапію, під час якої військові та волонтери спілкуються з психологом. Наразі кожен військовий може відвідати одне заняття, оскільки бажаючих прийти «на сеанс до дельфінів» дуже багато. Та з часом бійці зможуть прийти на повторне заняття.

«До нас приїжджають хлопці зі всієї України. Це вже шосте офіційне заняття сьогодні, хоча насправді наша співпраця триває від початку роботи дельфінарію. Цього року майже 30 бійців пройшло таку реабілітацію, хоча бажаючих насправді багато. Ми дуже вдячні керівництву за те, що воно завжди йде нам на зустріч і жодного разу ще не відмовило. На жаль, війна не закінчилася, вона триває. Хлопці приїжджають з передової з різними психологічними травмами, а дельфінотерапія це дуже хороший спосіб їх позбутися», – розповів керівник ГО «Учасників, ветеранів та волонтерів війни за Незалежність України міста Трускавця «Ковчег» та ГО «Трускавецький реабілітаційний центр учасників АТО «СПАРТА» Василь Шимко.

Правдивість слів В.Шимка підтверджує й військовий журналіст Тарас Грень. Дельфінотерапію офіцер проходив минулого тижня та враження має такі, наче тільки вийшов з басейну. «Раніше я ставився до дельфінотерапії досить скептично. Та коли я заліз у воду – тішився як мала дитина від спілкування з цими тваринами. І ви знаєте, я здивований. Адже після Іловайського котла я мав порушення сну, постійно був знервований, мене все дратувало. Але після дельфінотерапії я почав спати! Вперше за кілька років я виспався! Я став спокійний і це навіть зауважили мої колеги», – емоційно розповів чоловік.

«Доводилося бачити і пережити суцільні жахіття – свист куль, вибухи. Постійні втрати хлопців – цього не забути. І ці емоції нічим не можна було перебити. А дельфіни. Це такі класні тварини, ця їхня енергетика, забуваєш про весь негатив. Це дуже, дуже круто. Якщо своїм хлопцям розкажу – буде аврал. усі захочуть чим по швидше попасти сюди», – додав кіборг Донецького аеропорту Микола Шніцер.

Терапевт з десятирічним стажем Олександр Пономаренко пояснює, що вся справа у сонарі, який розміщений у лобній частині тіла дельфіна. Цей орган постійно випромінює ультразвукові сигнали, які позитивно впливають на кору головного мозку людини і на її нервову систему. Від цього впливу й відбуваються зміни в людському організмі. За словами спеціаліста, цей вид психологічної реабілітації якраз дозволяє ефективно знімати посттравматичні стреси, депресії в осіб, що побували у складних життєвих обставинах, таких як зона військового конфлікту, в активних боях чи в полоні.

Додамо, що від початку своєї роботи дельфінарій безкоштовно відвідало майже 3 тис військових та членів їхніх сімей.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

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