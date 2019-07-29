Лев Грицак: «Без досвідчених професіоналів не обійтися»

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/Інтерв’ю з генеральним директором ТзОВ «ГКК «Карпати» Левом Грицаком/

– Леве Ярославовичу, як відображається на роботі Вашого закладу політична ситуація у нашій країні і місті?

– Вже біля пів року український соціум перебуває в напруженому стані у зв’язку із виборами президента та достроковими виборами до Верховної Ради України. Кожні вибори – це особливий стан країни не тільки у політичному, а і в економічному житті. З досвіду знаю, що в такі періоди на курорті суттєво зменшується кількість гостей. Тому, щоб упередити негативні наслідки, ми на цей період сконцентрували свої зусилля на роботі з іноземцями і практично кількість гостей, у порівнянні до попереднього року, не змінилась, навіть збільшилась.

Проте особисто я відчуваю некомфортний душевний стан, якщо не сказати біль за те, що зменшується частка українських гостей. Це викликано занепадом економіки країни, зменшенням платоспроможності українців, припиненням виділення коштів бюджету на страховий фонд для оплати путівок на оздоровлення населення.

Маємо надзвичайно негативні явища і по Трускавці, про які я неодноразово говорив, але сьогоднішнє керівництво не хоче, а може і не здатне прислухатись, бо живе за принципом: «я – начальник, ти – дурак». Потурання нашим визискувачам – ПРАТ «Трускавецькурорт», офіційні бенефіціари якого у Києві, а неофіційні і головні зараз в опозиції та підтанцьовують північному сусіду і сепарам – призвело до занепаду верхньої частини курорту, закриття верхнього бювету мінвод. А в якому стані нижній бювет?

Стидно за наш курорт Трускавець, коли наші гості щодня мусять пробиратись до заіржавілих кранів у нижньому бюветі через похилені активістами турнікети, шпортаючись об нерівну підлогу, змахуючи з себе штукатурку, що осипається.

Наша влада не вважає своїм обов’язком забезпечити якісний відпуск мінводи гостям курорту, що чітко регламентується діючим законодавством. Свою відверту і загадкову бездіяльність вони компенсують дорогими видовищами – концертами, ралі і фото у Facebook.

Тому, окрім кризи в країні, маємо ще й кризу влади у місті. Ну а ще, звісно, анексія Криму і окупація Росією частини Донбасу усугубляє ситуацію на курорті.

– А як Ви оцінюєте результати дострокових виборів до парламенту?

– Це новий феномен у нашому політичному житті, але він має своє просте пояснення. Думаю, що і переможці – партія «Слуга народу» – не сподівалися на такий потужний результат. Завдячувати треба колишньому президенту П. Порошенкові, при якому країну і народ доведено до зубожіння і зневіри.

Окрім небаченого досі адмінресурсу, що був використаний на президентських виборах, була задіяна потужна кампанія по дискредитації основного конкурента (як бачилось відійшовшій команді) Юлії Тимошенко. Зрозуміло, з їх погляду Юлія Володимирівна – це потужний, інтелектуальний потенціал, двічі була на посаді прем’єра, професіонал, має чітку програму дій, вже виводила країну з економічної кризи.

До речі, бачачи у ній свого конкурента, її фальшували президенти Ющенко і Янукович. Останній оплатив американському політтехнологу Полу Манафорту 41 мільйонів доларів, як зараз встановила прокуратура США. Але сталось так, як говорить народна мудрість: «Де двоє б’ються – третій користає».

Самовпевненість і самозакоханість не дала можливості проаналізувати стан суспільства, правильно оцінити конкурентів. Кажуть: «Брехнею світ пройдеш, а назад не вернеш». Набридла людям брехня, корупція, розкрились очі. От і проголосували за нові обличчя, некорумповану молодь. І як а мене, це значно кращий варіант від того, що був.

– То Ви вважаєте, що вибір народу добрий?

– Ми повинні поважати вибір народу і обраного президента. Його передвиборні обіцянки в переважній більшості мені імпонують. Незрозумілими наразі є кілька моментів, у якій площині вони будуть вирішуватись. Хочеться вірити, що світлий молодий розум переможе і все піде добре. Поступ розвитку країни йде згідно закону філософії по спіралі. Низьку точку ми пройшли, мусить бути тепер верхня.

– А що скажете про задекларований закон про люстрацію?

– Я не сприймав закон про люстрацію, яким користувались Ющенко, Порошенко. Перш за все це закон, який потенційно порушує Конституцію України, і сьогодні про це заявляють зарубіжні політичні інстанції. Друге – те, що багато порядних спеціалістів держава втратила, а відповідно і справи йшли ніяко. Третє – цим законом легко може скористатися недобросовісне оточення у своїх меркантильних інтересах, а такі особи як би не очищали владу, там залишаться. Тому до цього закону треба підійти дуже скрупульозно, до люстрованих дуже вибірково, щоб негативні результати не перевищили позитивні.

– Як Ви дивитесь, що при владі мають бути тільки нові і молоді обличчя?

– Так не вдасться зробити. І сьогодні ми вже бачимо цьому підтвердження по деяких призначеннях. По-моєму, цей лозунг запустили як передвиборчу технологію старі політичні діячі, які для намагання входження у новий парламент створили партії-одноденки, поміняли вивіски. Це, зрозуміло, підхопили і деякі шановані нами партії. Але в житті, як і у природі, все неоднозначно. Є початкова школа, середня, вища, спеціальна. Є практика. І тільки досвід може доповнити цей ланцюжок для успішного вирішення проблеми.

Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook кілька днів тому опублікувала, а я поширив на своїй, японський експеримент, що відзнятий на відео. 100 активних підлітків проводять футбольний матч з командою футболістів-професіоналів. Навіть 10 воротарів не врятували від програшу. Умовою була гра до першого голу. Це відео варто подивитися не тільки любителям футболу. Дуже цікава гра і резюме.

Тому без досвідчених професіоналів не обійтися. Світ дуже складний і успішно протистояти всім викликам можуть тільки досвідчені професіонали. Але омолодження державних органів людьми, які не мають корупційного досвіду, я вітаю. Якщо станеться по-іншому, то всі дуже скоро переконаються у своїх помилках.

– Ви очолювали штаб політичної партії «Батьківщина» по дострокових виборах до Верховної Ради України. Чи задоволені Ви результатами по Україні і по Трускавці?

– По Україні партія, у яку я вступив більше десяти років тому, зайняла третє місце на виборах після партій «Слуга народу» і «Опозиційної платформи «За життя». Зрозуміло, що це не той результат, який очікували, але і це добре. З трьох перших у парламенті тільки «Батьківщина» має 20-річний досвід. Та й в Україні тільки вона одна із таким великим стажем. Це свідчить, що ідеї її правильні і народ її підтримує. У США, до прикладу, Демократична партія має 195 років. З плином часу і наші люди правильно оцінять «Батьківщину» і відкинуть ту фальш, яку «повісили» на «Батьківщину» зацікавлені недобросовісні конкуренти.

По Трускавці ми показали середній результат по області – 9%, проте ми перевищили середній по Україні – 8,18%. На результати по Трускавцю повпливали, як на мене, наступні основні причини: дискредитація політичної партії ВО «Батьківщина» колишньою центральною владою, яка використала для цього колосальний адмінресурс, організовану армію комп’ютерних військ, оплачуваних з державного бюджету, підкуп керівників органів місцевого самоврядування та багатьох інших недержавних структур.

На рівні Трускавця міський голова пообіцяв голові партосередку «Батьківщини» Крамару Р.Я. помножити цю партію на нуль. Ним та деякими іншими керівними особами відверто залякувались працівники міської ради, що є членами «Батьківщини», погрозами звільнення. Працівників міської ради навіть заставляли писати заяви на вихід із нашої партії. До мене з обуренням звертались працівники міської ради і просили не розглядати таких заяв без їх присутності. Принагідно хочу заспокоїти членів партії «Батьківщина», які потрапили у цю ситуацію, що їх розуміють і вони залишаються дійсними членами партії.

За час роботи начальником штабу по виборах я побачив у Трускавці достатньо здорових і світлих голів, працюючи з якими можна робити багато корисних і важливих для суспільства і наших мешканців справ.

Ми кинули заклик на вступ до партії «Батьківщина» і раді, що до нас ідуть молоді і розумні люди. Надіюсь, читачі про них ще дізнаються. Переглядаємо свої плани роботи.

– Як планує «Батьківщина» співпрацю з іншими політичними партіями?

– Позиція нашого лідера у Верховній Раді – підтримувати всі позитивні проекти партії «Слуга народу». На сьогодні немає причин іти в опозицію. Юлія Тимошенко висловилась, що підтримуючи владну партію, можна зробити значно більше корисних країні і людям справ. «Батьківщина» готова до співпраці і з партією «Голос». Не бачить себе «Батьківщина» у співпраці з «Опозиційною платформою «За життя», «Опозиційним блоком».

– Що нового у ГКК «Карпати»?

– Далі працюємо над реконструкцією басейну під аквапарк. Як перший етап пуску запровадили рибну ловлю у відпочинковому комплексі «Раковець» у селі Воля Якубова Дрогобицького району. Працює бар, надзвичайно чудова природа. До свята Покрови плануємо освятити каплицю, а, можливо, до Нового року відкрити там ресторан із дикого дерева. Там же музей козацтва. Це буде чудове місце для відпочинку і проведення весілля, банкетів. Є креативні рішення. Називатись буде ресторан «Веселий козак». Це буде надзвичайно красивий куточок для відпочинку мешканців району, проведення різноманітних технічних, музичних, фольклорних фестивалів. Щодня там буваю для контролю ходу будівництва і отримую душевне задоволення від спілкування з природою.

Спілкувався Володимир Ключак

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