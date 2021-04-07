Ліс та політика: XI сесія Трускавецької міської ради завершила свою роботу

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6 квітня відбулося засідання ХІ позачергової сесії Трускавецької міської ради.

На початку сесії із депутатськими запитами виступили Марія Настьошин, Зоряна Домбровська та Любомир Пасемко. Запити стосувалися тем засмічення території, вирубки лісів, знищення лісових доріг та нічного освітлення окремих вулиць.

На сесії було розглянуто три питання. Одне з них стосувалися змін до бюджету в плані виділення коштів на проєктно-кошторисну документацію для заміни частини водогону на вулиці Мазепи (вартість ПКД – 60 тис. грн.). Сам проєкт вартістю понад 1,5 млн. грн. може бути реалізований у випадку перемоги в конкурсі при співфінансуванні з місцевого бюджету.

Найбільше часу зайняло обговорення «лісового» питання. Проєкт рішення «Про порядок ведення лісового господарства, охорони лісів та використання лісосировинних ресурсів на території Трускавецької територіальної громади», покликаний посилити контроль громади над тим, що ж коїться з лісовими багатствами на нашій території, викликав бурхливе обговорення. В ньому взяли участь міський голова Андрій Кульчинський, депутати Андрій Степаненко, Анатолій Стародуб, Марія Настьошин, Андрій Гнідан, Богдан Габшій, Ярослав Грицак, Любомир Пасемко, Володимир Стецівка, Роман Бучкович, Зоряна Домбровська, Михайло Галик. Тобто, більше половини депутатського корпусу озвучували наявні проблеми, пропонували шляхи співпраці з держлісгоспом, висловлювали свої біль та обурення тим, як нещадно винищується ліс, як руйнуються територіальні та обласні дороги, який безлад залишається в лісі після планових та санітарних рубок тощо.

Перед депутатами виступив та позицію Дрогобицького державного лісового господарства роз`яснив очільник цього підприємства Олег Левчук. Хоча спочатку розмова проходила на дещо підвищених тонах, та її результатом стало те, що і лісівники, і влада Трускавця почули одне одного. Сторони дійшли до спільного знаменника: громада має знати де і коли плануються та проводяться вирубки лісу і контролювати цей процес, а лісівники та ФОПи, які з ними співпрацюють, повинні належно та неухильно дотримуватися всіх природоохоронних заходів на території громади. Адже ліс – це наше спільне багатство, тож спільними зусиллями потрібно його берегти, примножувати, а експлуатувати виключно в межах чинного законодавства України. Одним з перших кроків до посилення співпраці між владою та лісівниками стане спільна участь в акції з озеленення, яка, за словами Олега Левчука, на Дрогобиччині пройде 10 квітня.

Останнє питання, внесене в порядок денний з голосу, було ініційоване фракціями «Європейська Солідарність», «Свобода» та «За майбутнє» і стосувалося позиції про недопущення фальсифікацій та махінацій на виборах в контексті нещодавніх результатів виборів на Івано-Франківщині та Донеччині.

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