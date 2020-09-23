Магічне коло друїдів у Трускавці (сквер, магнолія, плакучий в`яз)

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Місто Трускавець славиться не лише Нафтусею та старовинними віллами, але й затишними скверами та парками. Вони дивні та красиві, не гірші, ніж будівлі в центрі міста та зберігають свої таємниці. Отож, наша розповідь сьогодні для тих, хто любить активні піші прогулянки та цікаві оповідки.

Колись на місці сьогоднішнього Трускавця вирували води великого океану Тетіс. А місце, де знаходиться парк – це дно морської лагуни Сарматського моря. Тому не дивно, що в скверах та парках міста чудово почувають себе рослини та дерева з епохи динозаврів: мета-секвоя, плакучий в‘яз та магнолія…

Варто завітати в Трускавець та прогулятися містом, і ось широкий бульвар (з англ. «алея, місце для прогулянок») приведе вас до скверу (square – площа, квадрат). Це частина великого протрасованого алеями курортного парку в англійському стилі, закладеного інженером Вичинським в 1895 році.

Парк (park) – відгороджене місце для відпочинку з алеями, партерами, дерев’яними парковими спорудами, альтанкою, водоймами, доріжками, площами, газонами з квітів та кущів, окремими групами рідкісних дерев. Ви навряд чи знали, що довжина паркових алей у трускавецькому курортному парку складає 14 км. В парку висаджено понад 300 рідкісних дерев та кущів: кедр, каштан, в’яз, граб, сосна, жасмин, і всі вони складають рунічне коло календаря друїдів.

Друїди – жерці кельтського племені, що заселяли територію Галлії та Ірландії, і вважали, що Бог створив людину з дерева і кожне дерево відповідає календарній даті вашого дня народження.

Граб: 4-13 червня, 2-11 грудня.

Каштан: 15-24 травня, 12-21 листопада.

Липа:11-20 березня… Якщо вас детальніше цікавить календар друїдів, то про це можете почитати тут.

Варто лише доторкнутись до свого дерева, і Ви відчуєте енергію природи. Адже, як вірили друїди, людина створена Богом з дерева і кожна людина має свої, властиві лише їй риси та особливості характеру, вимагає певних умов проживання та території.

Всі дерева з календаря друїдів і не лише ви знайдете в парку Трускавця.

Недалеко від пам‘ятника Адаму Міцкевичу є рідкісне дерево плакучий в‘яз. За календарем друїдів в’яз плакучий: 12-24січня, 15-25 липня. Він привабливий, але стриманий. Девіз, що веде по життю: «Якщо потрібно пояснювати, то краще не пояснювати».

Ми ж повертаємось в сквер біля музичної альтанки на місце короткочасного відпочинку та шукаємо квітку, теплу на дотик. Магнолія – одна з найдавніших рослин на Землі з епохи динозаврів. Існує 80 різновидів магнолій. У Трускавці можна знайти 6 видів (зокрема магнолія Kobus, Сюзанна; Суланжа) та більше двох десятків дерев магнолій.

Існує китайська легенда, згідно з якою магнолія колись не мала цвіту. Якось на одне з сіл напали маньчжури, які вбили селян та знищили весь урожай рису. Вижили сто дівчат, яких зв’язали та лишили під магнолією. Полонянки, уявляючи свою важку майбутню долю, просили про допомогу дерево. І сталося диво: дівчата зникли, а натомість на дереві розпустилися сто чарівних квіток. Побачивши це, вороги розрубали дерево на сто шматків, котрі розкидали по дорозі. З них виросли магнолії, що весною цвітуть чудовими квітами, а восени плодоносять. І в кожній з них живе душа дівчини.

У Трускавці заплодоносили магнолії Кобус, рожевими та червоними плодами, теплими на дотик. Милуючись їхньою красою, не забувайте про тепло, що дарує людям їх цвіт.

Це маленька частина екскурсії містом Трускавець. Запрошуємо на осінній відпочинок на наш курорт, бо краще один раз побачити, ніж сто разів почути.

Асоціація екскурсоводів України у Львівській області вітає гостей та жителів міста з Днем туризму. Подорожі змінюють світ і змінюють людину на краще – пам’ятайте про це. До нових зустрічей у Трускавці!

Віктор Пиців

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