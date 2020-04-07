З турботою про старших трускавчан

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Згідно протоколу позачергового засідання Трускавецької міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій № 14 від 06.04.2020 року в Трускавці запроваджено низку заходів для надання допомоги особам, які знаходяться в складних життєвих обставинах.

Самотніх трускавчан, які перебувають на обслуговуванні в Трускавецькому територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), соціальні робітники забезпечують продуктами харчування, медикаментами та засобами першої необхідності.

Згідно розпорядження міського голови Андрія Кульчинського 300 одиноких малозабезпечених громадян до Великодніх свят отримають одноразову грошову допомогу, з коштів міського бюджету. Згідно міської акції «Милосердя» соціальними працівниками терцентру розвезено 300 продуктових наборів, закуплених за кошти міського бюджету для одиноких непрацездатних громадян, осіб з інвалідністю, малозабезпечених пенсіонерів, які знаходяться на обслуговуванні в територіальному центрі.

300 одиноких малозабезпечених громадян міста до Великодніх свят згідно акції «Милосердя» отримують паски.

Мінсоцполітики України спільно із Національною мережею продуктових магазинів АТБ з 3 квітня 2020 року розпочали роботу із забезпечення найбільш вразливих верств населення продуктовими наборами під час карантину.

Спонсорська допомога – 350 продуктових наборів для трускавчан, які опинились в складних життєвих обставинах, за сприянням міського голови Андрія Кульчинського та спонсорів мережі АТБ, довозиться соціальними працівниками терцентру та волонтерами міської ради в домівки потребуючих малозабезпечених, пенсіонерів, інвалідів, за якими здійснюється догляд згідно списків управління праці та соціального захисту населення міської ради.

До осель найстаріших трускавчан, яким виповнилося 95 років і більше, продуктові набори завіз особисто міський голова Андрій Кульчинський.

«Бережіть себе і чекайте мене на Ваш столітній ювілей! І будьте здорові!» – підбадьорював сеньйорів міста Андрій Богданович.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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