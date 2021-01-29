Трускавчанин Юрій Більо потребує допомоги

29.01.2021 | Filed under: Публікації

Шановні трускавчани та всі небайдужі люди! Допомоги потребує наш земляк Юрій Більо!

Падіння з висоти – важка травма мозку – краніотомія – параліч – втрата пам’яті – епілепсія – порушення свідомості, смерть батьків. Хоча його мозок вважає що вони живі.

Він залишився один зі своєю хворобою та бідою. Сам проживати та обслуговувати на даний час він себе не в змозі.

Силами простих добрих людей зібрано кошти, тож Юрій вже 3-й місяць лікується в Центрі відновного лікування «Вернигора» в с. Модричі Трускавецької громади. Але зараз знову виставили новий рахунок в сумі 86 000 гривень, і родині немає де взяти такі кошти.

Якщо у ваших силах допомогти зібрати кошти на лікування, то рідні Юрія будуть вам вдячні.

Сторінка Юрія – https://www.facebook.com/profile.php?id=100004002851106

Сайт збору – http://dopomoga-bilo-yuriy.org.ua/

Сайт благодійного фонду – https://dopomagay.org.ua/rehabilitation-biloyuriy/

Більше інформації може надати Іванна Кропивницька, двоюрідна сестра Юрія Більо (068-033-28-12).

Нехай Господь винагородить сторицею за кожну вашу пожертву на лікування та реабілітацію Юрія Більо.

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