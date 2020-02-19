Міський голова скерував листа до Антимонопольного комітету України

19.02.2020 | Filed under: Новини

До Антимонопольного комітету України та його Львівського територіального відділення було скеровано листа за №18/12-314/01 від 17.02.2020 р. за підписом міського голови Трускавця Андрія Кульчинського. У листі зокрема міститься прохання надати інформацію чи було погодження АМКУ для ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» на зміну тарифу на реалізацію мінеральних вод.

Окрім самого тексту звернення до АМКУ надіслано копію рішення Трускавецької міської ради №1653 від 13.02.2020 р.

Нагадаємо, що тема нового тарифу на мінеральні води стала предметом гарячих дискусій на сесії міської ради 13 лютого. Міський голова підтримав пропозицію депутатів звернутися до АМКУ з метою отримання додаткових роз`яснень з цього приводу. Також Андрій Кульчинський підтримав ініціативу керівників санаторно-оздоровчих закладів міста обговорити питання подальшої співпраці з ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» та не допускати його переведення у політичну площину.

Отже, після отримання відповіді від АМКУ та після зустрічі міського голови з власниками ТОВ «ТЛВ» відбудеться тристороння зустріч (влада міста, ТОВ «ТЛВ», керівники санаторно-оздоровчих закладів) з метою напрацювання стратегії подальшої співпраці задля розвитку курорту Трускавець.

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