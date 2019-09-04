Міський голова Трускавця бере участь в Міжнародному економічному форумі в польській Криниці

04.09.2019 | Filed under: Новини

Вчора, 3 вересня, у польському місті-курорті Криниця Здруй розпочався XXIX Міжнародний економічний форум, який часто порівнюють з Форумом у швейцарському Давосі. Вже кілька років поспіль учасниками Форуму є також представники Трускавця. Цьогоріч одним з представників нашого курорті на Форумі є міський голова Андрій Кульчинський, але не лише він один.

Цьогорічний Форум в Криниці проходить під гаслом «Європа завтра. Сильна, тобто яка?». Окрім 6 пленарних засідань у програмі Форуму передбачено понад 200 лекцій та дискусійних панелей, майстер-класи, національні та регіональні презентації. Участь у Форумі бере понад 4,5 тисячі гостей з Європи, Азії та Америки. Міжнародний економічний форум в Криниці завершить свою роботу завтра, 5 вересня.

Детальніше про роботу Форуму можна прочитати на його офіційній сторінці http://www.forum-ekonomiczne.pl/?lang=en

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