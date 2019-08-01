Міський голова Трускавця взяв участь у відкритті Днів Кувейту

01.08.2019 | Filed under: Публікації

Сьогодні, 1 серпня, у Львові розпочалися Дні Держави Кувейту. Урочистості стартували на Площі Ринок, в них зокрема взяли участь голова Львівської ОДА Маркіян Мальський та мер Трускавця Андрій Кульчинський.

Присутність на цьому заході очільника міста-курорту є невипадковою, адже з трьох днів Держави Кувейт один пройде у Трускавці. Так, у суботу, 3 серпня, о 16.00 на центральній сцені міста-курорту пройде виступ музичного ансамблю маестро Аюба Хедра (Держава Кувейт) та народного ансамблю народних інструментів «Галичани» (м. Трускавець).

Все ж більшість заходів пройде у Львові. Вже сьогодні тут презентували фотовиставку та промофільм, присвячені Державі Кувейт, виступили українські колективи та музичний ансамбль маестро Аюба Хедра, котрий в суботу представить концертну програму у Трускавці. Ще сьогодні ввечері відбудеться запальна українська етновечірка від MC Gonibez.

Завтра о 12.00 у Львівському Палаці мистецтв відкриють виставку кувейтського художника Абдаллаи Аль-Зейда та виставку народного одягу Держави Кувейт під керівництвом Хусейна Аль-Каттана, натомість о 15.00 у ЛОДА відкриється фотовиставка митця Алі Аль-Зеіді.

Завершаться Дні Кувейту  в понеділок, 5 серпня, в Італійському дворику.

– На моє переконання, чим більше буде заходів, пов’язаних із культурою інших держав у нашому регіоні, тим краще ми розумітимемо світ. Важливо, щоб такі ж заходи відбувались і закордоном, для того, щоб ми ділились частинкою своєї культури в інших державах. Адже саме через культури можна починати будувати фундаментальні відносини між різними народами, – зазначив під час відкриття Днів Держави Кувейт голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський.

Кувейт (Давлят ель-Кувейт) – багата нафтова країна в південно-західній Азії, що межує з Іраком, Саудівською Аравією та омивається Перською затокою. Кувейту належать також близько десятка невеликих островів. В Україні Державу Кувейт розглядають як потенційного інвестора, котрий вкладатиме кошти в різноманітні взаємовигідні економічні проекти.

Володимир Ключак, фото Львівської ОДА

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