На засіданні українсько-німецької групи обговорено реалізацію спільних проєктів, які реалізовуються у Трускавці в 2019 році

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Сьогодні, 9 жовтня, в Трускавецькій міській раді відбулося спільне засідання представників органів місцевого самоврядування Трускавця (Львівщина, Україна) та землі Ватлінґен (Нижня Саксонія, Федеративна Республіка Німеччина).

Українську делегацію очолив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, а німецьку – бургомістр об`єднаної землі Ватлінґен Вольфґанґ Ґрубе. Від Трускавця в зустрічі взяли участь начальниця управління розвитку міста Трускавецької міської ради Наталія Скибак, керуюча справами міськвиконкому Олена Петранич, секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко, начальник фінансового управління ТМР Микола Федоричак, начальник УЖКГіБ ТМР Сергій Максимич, директор КП «Трускавецьвода» Михайло Пушак. Делегація з Німеччини складалася з 10 осіб, серед них 3 бургомістрів, представники пожежної служби, працівники адміністрації, експерти.

Основне питання, яке було обговорено на зустрічі – будівництво нової насосної станції та очисних споруд (фільтраційної станції) в рамках реалізації проекту «Nakopa». Реалізація цього проєкту дозволить покращити якість питної води у Трускавці.

Перший етап співпраці по програмі «Nakopa», яка фінансується з коштів федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, буде завершено до кінця 2019 року. Він включає виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво фільтраційної станції, заміну водопроводів від озера до фільтраційної станції і заміну насосу.

Фінансування відбувається за принципом 90/10, де основну частину витрат покриває грант, а 10% дофінансовуває місто. Загальна сума проєкту – 208 807,10 Євро, з них 20 880 Євро – співфінансування з місцевого бюджету, а 187 927,10 Євро – грант.

Власне на спільному засіданні українсько-німецької групи і було обговорено всі фінансові, технічні, організаційні та юридичні питання реалізації проєкту «Nakopa».

Участь Трускавця у програмі «Nakopa» стала можливою завдяки співпраці Трускавця та німецької землі Ватлінґен (угоду про партнерство міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та бургомістр Ватлінґену Вольфґанґ Ґрубе підписали у червні 2018 року). Маючи міжнародного партнера, Трускавець отримав право брати участь у іноземних грантових програмах. Відтак управління розвитку міста подало спільно з німецькими партнерами заявку на програму «Nakopa».

Другим питанням, яке було обговорено на спільному засіданні українсько-німецької групи, став наступний спільний проєкт, який стосується створення у Трускавці (а в перспективі на території Трускавецької ОТГ) добровільної пожежної частини. Фінансування заходів з німецької сторони здійснюють ТЗоВ «Engagement Global» та програма німецького уряду «Партнерство між містами. Швидкий запуск. Україна». Сума цього проєкту – 55 555 Євро. 10% проєкту співфінансує Трускавець, а 90% – сума гранту.

В рамках цього проєкту у Трускавці (а в перспективі на території Трускавецької ОТГ) має бути створена добровільна пожежна частина, а місто має отримати від наших німецьких партнерів пожежну машину. Цей проєкт передбачає навчання, обмін досвідом в цій сфері та підтримку партнерських стосунків між нашими громадами.

– Ця зустріч, яка тривала понад дві години, була дуже результативною, – зазначає начальниця управління розвитку міста Наталія Скибак. – Адже нам вдалося конкретизувати терміни початку робіт, узгодити найдрібніші деталі щодо документації, довести нашим німецьким колегам, що ці проєкти дійсно дуже важливий елемент в історії успіху нашого міста-курорту. Спільне засідання за круглим столом в Трускавецькій міській раді – це плідний початок робочого візиту наших партнерів з німецької землі Ватлінґен. Їхній візит до Трускавця триватиме до п’ятниці, 11 жовтня, і на ці три дні їх очікує вкрай насичена, і, сподіваюся, результативна програма. Проєкт «Nakopa» є першим великим проєктом і для нас, і для німецької сторони в плані партнерства. Трускавець ще жодного разу не вигравав такого великого гранту (187 927,10 Євро) в рамках одного проєкту.

– Хочу наголосити, що реалізація проєкту «Nakopa» є лише частинкою великомасштабної співпраці між нашими містами-партнерами. Це і розробка Стратегії розвитку Трускавецького субрегіону, і співпраця в сфері ефективного реагування при пожежах та інших форс-мажорних обставинах, і освітні, культурні та соціальні проєкти. Особливо тішить те, що маємо в землі Ватлінґен друзів, котрі допомагають нам рекламувати Трускавець в Німеччині. І така багатовекторна співпраця обов’язково дасть свої плоди в майбутньому, – зазначила Наталія Скибак.

Прес-служба Трускавецької міської ради

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