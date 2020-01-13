У Трускавці перебувають діти з польського міста-побратима Риманова

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Минулого року на запрошення бурмістра ґміни Риманув Здруй в Республіці Польща Войцєха Фарбаньця обдаровані діти з Трускавця відвідали цей польський курорт. Наших дітей там дуже гарно прийняли, вони добре відпочили та оздоровилися. Тож у відповідь трускавчани запросили польських дітей з Риманова прибути до Трускавця та відчути дух Різдвяних традицій в Україні.

Цими днями делегація в складі 10 дітей та 2 супроводжуючих з Риманова перебуває у Трускавці. До нашого курорту прибули діти, які мають вагомі досягнення в галузі спорту. Діти з Польщі вже оглянули Трускавець, побували на гала-концерті фестивалю «Яскрава країна», в музеях міста та на бюветі мінвод, попили цілющої «Нафтусі». Програма їхнього перебування досить насичена – майстер-класи в майстерні шоколаду, відвідини зоопарку та дельфінарію, виготовлення піци та інші атракції і сюрпризи.

А сьогодні, 13 січня, трускавецькі діти, які займаються в гуртку «Художнє слово» при Народному домі, та вихованці Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького підготували для маленьких поляків Різдвяну програму «Коляда». В неформальній обстановці за святковим столом з кутею та пампухами у «Бойківській світлиці» представники наймолодшого покоління двох братніх та дружніх народів поспілкувалися між собою.

З Різдвяними святами діток привітали, поколядували, хороводи поводили та про потребу подальшої співпраці між містами Трускавець та Риманув Здруй говорили міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко та голова правління ГО «Aktiv Pro» з Риманова Катажина Риш-Єнчковська.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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