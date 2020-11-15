«Свій до свого по своє»: досвід однієї фірми

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Принцип «Свій до свого по своє» у своїй роботі сповідує компанія «Плеяда». І не тільки сповідує, а й реалізовує цю ідею на практиці.

З початком війни на сході України ми навчилися принципово не купувати російські товари. А сьогодні криза, котру спровокувала пандемія, формує нові корисні звички – такі як гуртування та взаємодопомога.

Звичка ходити до свого по своє не нова. В Галичині вона з’явилася десь наприкінці ХІХ століття, а за кілька років майже витіснила товари іноземного виробництва. Більше того, місцеві виробники почали працювати на експорт. Нині ця ініціатива отримала нове дихання на теренах нашого міста Трускавця і виглядає як така собі містечкова кооперація, а в деяких моментах – як давно забутий принцип бартеру. Для прикладу, компанія «Плеяда» за ініціативою свого керівника Павла Гурби впроваджує в життя різні види співпраці: від згаданого бартеру (послуги в обмін на продукти, товари чи інші послуги) до кооперації (об’єднання під час економічної кризи).

Ми ще не забули, як тяжко було виживати місцевим підприємцям та готельно-ресторанному бізнесу під час жорсткого локдауну навесні 2020 року. Тоді частина виробників змушена була згорнути виробництво, звільнити працівників, звернутися за допомогою до держави… Та вижили не всі: на ринку залишилися сильніші, ті, хто мав певну фінансову подушку, і ті, хто швидко адаптувався до нових умов. А ще ті, хто об’єднався до гурту за принципом «свій до свого по своє». Такі підприємства та виробники знайшлися у Трускавці, Дрогобичі та ще кількох сусідніх містах. Обмінюючись товарами та послугами, вони змогли залишитися, як то кажуть, на плаву, а деякі навіть знайшли нових клієнтів (до коронавірусної кризи вони уяви не мали про існування одне одного). Сьогодні Павло Володимирович вирішив проявити ініціативу і запропонувати іншим долучитися до гурту, що сповідує правило «свій до свого по своє»:

– Щоразу, коли чергове економічне потрясіння випробовує нас на міцність, ми стаємо сильнішими та вчимося виживати. Фірма «Плеяда» завжди розвивалася, використовуючи свій потенціал ідей та можливостей. Іноді ми робили навіть неможливе (сміється)… Іноді вдавалися до непопулярних або ризикованих речей, чи працювали у збиток, але це теж допомагало вижити, працювало на перспективу. Сьогодні ці методи виправдали себе і ми зарекомендували себе на ринку поліграфічних послуг як надійний партнер, який готовий прийти на допомогу, готовий до обміну чи інших видів співпраці на взаємовигідних умовах. І я дуже зацікавлений у тому, щоб навколо нашої ідеї гуртувалися інші підприємці. Адже це відкриє нам усім нові можливості, – переконаний власник фірми «Плеяда» Павло Гурба.

Сьогодні щоб зацікавити клієнта треба бути гнучким і цікавим. Це доводить на власному досвіді колектив поліграфічного підприємства «Плеяда». Система знижок, цікаві акційні пропозиції, різні види співпраці та взаємодопомоги – усе це складові успішної компанії, яка працює на ринку вже близько 15 років. За ці роки вдалося наростити потужність, придбати нове устаткування, зміцнити свої позиції на ринку рекламних та поліграфічних послуг. Та найголовніше – об’єднати навколо себе однодумців у бізнесі.

Деколи підприємці навіть не усвідомлюють, наскільки вони є сильними, доки не об’єднуються навколо спільної ідеї – підтримати одне одного у скрутні часи. Це не лише допомагає вижити, це гарна можливість розвиватися, не оглядаючись на зовнішні чинники. Тож долучайтеся до команди однодумців. Так, починати потрібно з малого і наразі головна ціль кооперації місцевого бізнесу – інформування про наявність тієї чи іншої продукції на території громади, залучення нових партнерів та однодумців для нових проектів, пошук нових можливостей.

Юлія Стоцька, спеціально для «Трускавецького вісника»

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