Зустріч в Генеральному консульстві Польщі у Львові

24.06.2020 | Filed under: Публікації

23 червня відбулась робоча зустріч голови правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька з Генеральним Консулом Республіки Польща у Львові Елізою Дзвонкєвіч.

Пані Еліза Дзвонкевіч отримала екзекватуру – дозвіл на виконання консульських функцій у Львівському консульському окрузі. І вже 28 жовтня 2019 рокуз амінила на цій посаді попереднього Генерального Консула Рафала Вольського. Пані Еліза є уродженкою Варшави і за фахом не є дипломатом. Вона навчалась у Варшавському університеті і закінчила кафедру української філології. Після навчання поглиблювала своє зацікавлення країнами Східної Європи, продовжуючи післядипломну освіту в Центрі Східноєвропейських студій при Варшавському університеті. Здобула також фах менеджера в галузі управління персоналом у Познанській Вищій банківській школі. Протягом тривалого часу Еліза Дзвонкевіч працювала в державних і корпоративних фондах на керівних посадах. Також виконувала обов’язки заступника директора Національного центру культури.

В ході зустрічі Іван Цегенько розповів про діяльність очолюваної ним організації, наголосивши що в багатьох проєктах Міжнародного Центру беруть участь учасники і партнери  з польської сторони. Особливий акцент розповіді був зроблений на перспективі подальшого проведення Східноєвропейського Форуму гостинності і курортології та врученні відзнаки «Кришталевий Лотос». Пані Дзвонкєвіч була запрошена на Форум, який відбувався в лютому 2020 року, але не змогла бути присутня на ньому зі службових причин. Та на цьому заході все ж був представник польської дипломатичної установи – консул Томаш Коваль, який також взяв участь у описуваній зустрічі в Генеральному Консульстві.

Під час бесіди сторони зійшлися на тому, що велику участь в розвитку міждержавних стосунків відіграють зв’язки на громадських засадах та співпраця такого плану в різноманітних сферах. Досвід діяльності МЦ «ЄІУ» наглядний цьому приклад, зазначив Іван Цегенько, адже за чотири роки спільно з польськими партнерами були проведено багато заходів культурного, спортивного, медичного спрямувань. Також були обговорені перспективи співпраці Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» з Генеральним консульством РП у Львові у втіленні проєктів громадської організації та підтримки їх зі сторони Генерального консульства Республіки Польща у Львові.

На завершення зустрічі голова правління МЦ «ЄІУ» Іван Цегенько розповів про курортний регіон Львівщини і його перлину – Трускавець, та запросив пані Елізу Дзвонкєвіч відвідати це місто. Отож маємо сподівання що такий візит найближчим часом відбудеться і по закінченню карантину спільно з Генеральним консульством зможемо ще ефективніше співпрацювати з нашими найближчими західними сусідами.

Степан Гнатків

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