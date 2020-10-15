Вольфґанґ Ґруббе: «Ми вдячні за жваву дружбу, яка позитивно впливає на обидві сторони»

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Вольфґанґ Ґруббе, бургомістр об’єднаної землі Ватлінґен, розповідає про співпрацю українського Трускавця та німецького Ватлінґена.

– Громада Ватлінґена вперше нав’язала контакти з Трускавцем у 2005 році через тісне партнерство з містом Ліманова (Польща) обох сторін.

Однак справжня співпраця розпочалась у 2016 році на конференції «Перший німецько-український круглий стіл», на якому домовлено про взаємні візити. Перший спільний проєкт на тему «Управління стічними водами у місті Трускавець» був завершений у 2017 році. Проєкти розроблялись за фінансової підтримки Engagement Global, Службового агентства для муніципалітетів за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ).

Повторна зустріч швидко привела до взаємної довіри й у 2018 році ми підписали угоду про партнерство. Першим проєктом стала розробка “Стратегії розвитку міста Трускавця” у 2018 році. Тоді було відомо, що місто Трускавець буде розширене шляхом додавання навколишніх сіл. Зважаючи на це Стратегія розроблялась міською адміністрацією, мешканцями Трускавця і була доповнена нашим досвідом. Особливо важливо було врахувати побажання та ідеї всіх причетних.

Коли ми обговорювали можливість наступних проєктів, ми побачили, що больовою точкою Трускавця є якість питної води. Надалі люди повинні мати можливість насолоджуватися достатньою кількістю здорової води стабільно доброї якості. Тож у 2019 році було створено спільний план поліпшення питного водопостачання. Першочергово місто було забезпечено новими лініями з потужним енергозберігаючим насосом для подачі води з водойми в систему очищення. І це лише перша частина спільної роботи з Трускавцем, яка було доволі успішною.

Ми також ділились нашим досвідом щодо підготовки та створення добровільної пожежної частини на території одного з сіл. Ми подарували пожежну машину, захисні шоломи та захисний одяг для персоналу пожежної служби з нашого інвентаря.

Цього року ми спільно з Трускавцем розробляємо сучасний документ картографічного планування, за допомогою якого майбутнє планування всіх будівельних проектів та їх виконання можуть бути прозоро представлені для всіх залучених сторін та інвесторів відповідно до законодавчих норм.

Сьогодні великий вплив на діяльність партнерства має пандемія коронавірусу, але вона не зупинить її. Повсякденне соціальне життя, школи, дитячі садки, підприємства, компанії, вся економіка в складному становищі. Тому зараз ми хочемо розпочати медичний проект, який дозволить місту Трускавець швидко визначити перебіг інфекцій, щоб мати можливість швидкого реагування.

Партнерство з містом Трускавцем характеризується успішною, довірливою співпрацею наших муніципалітетів для громадян. Це забезпечує внесок у сталість, а також здорове життя людей сьогодні та наших дітей завтра. Ми вдячні за жваву дружбу, яка позитивно впливає на обидві сторони. Кожне активне партнерство – це здобуток для миру, якого ми всі прагнемо. На майбутнє я бажаю нам стійкого партнерства на благо міста Трускавець та об’єднаної громади Ватлінґена.

Газета «Трускавецький вісник»

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