Ауґусто Честра: «Я не бачу жодних перешкод для того, щоб італійські туристи їздили до Трускавця»

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Наприкінці минулого тижня у Трускавці відбулася непересічна подія – ІІ Східноєвропейський Форум гостинності та курортології. Участь в ньому, на жаль, не змогла взяти делегація мерії італійського міста К`янчано Терме, з яким планується підписання угоди про партнерство. Проте Італія все ж була представлена на Форумі.

Наш співрозмовник – Ауґусто Честра, Президент Асоціації підприємців італійського реґіону Лаціо, до якого належить і місто Рим, керівник об`єднання «Confartigianato Imprese Frosinone».

Наша розмова відбулася завдяки сприянню та перекладу Ореста Василька, директора Італійського центру ім. Леонардо да Вінчі у Львові, викладача Національного університету «Львівська політехніка», представника Торгівельно-Промислової Палати «Італія-Україна».

– Пане Ауґусто, розкажіть трошки про організацію, яку Ви представляєте, і якою є мета Вашого візиту до Трускавця?

– Я представляю одну з найпотужніших асоціацій в Італії, яка об’єднує малі та середні підприємства. Також представляю тут реґіон Лаціо, куди входить і Рим.

Для мене велика приємність та радість бути присутнім на Східноєвропейському Форумі гостинності та курортології у Трускавці. І моя особиста ціль як Президента нашої асоціації – розпочати плідну співпрацю з Трускавцем, знайшовши відповідні дотичні пункти для неї. Гадаю, що і підприємці Лаціо в Італії, і підприємці Трускавця могли б взаємовигідно співпрацювати, зокрема у сфері туризму та курортології. Я вивчаю, чим італійські туристичні компанії могли б зацікавитися у Трускавці, і донесу їм необхідну інформацію.

Я вже мав можливість представити компанії, які є членами нашої Асоціації, і підтверджую, що в Італії є зацікавлення Трускавцем, його лікувально-відпочинковою базою та можливостями.

– Як саме могли б співпрацювати Трускавець та реґіон Лаціо?

– В першу чергу я бачу це як організацію відпочинку та лікування італійців через наших італійських туроператорів. Спочатку можна організувати ознайомчі тури на 3-4 дні, а потім робити їх довшими, і започатковувати популяризацію Трускавця серед бізнесменів нашого регіону.

Окрім бальнеологічних послуг наші громадяни могли б отримувати у Трускавці і медичні послуги. Зокрема нас цікавить стоматологія, але не тільки вона одна.

Інша сфера співпраці – це зимовий спорт.

– Ви вперше у Трускавці?

– Ні, одного разу я вже був у цьому чудовому місті-курорті, але це був неофіційний візит, а ознайомчий. Тепер я прибув з діловими пропозиціями.

Перш за все мені сподобались гостинність та щирість жителів Трускавця. Бачу, що керівництво міста дуже вболіває за розвиток курорту, це похвально та приємно. У Трускавці є все для того, щоб італійські відпочивальники приїжджали і отримували пакет послуг. Тут хороша інфраструктура, це справжній європейський курорт з привабливими для нас цінами.

Тож я не бачу жодних перешкод для того, щоб італійські туристи їздили до Трускавця.

– Grazie, signoro Augusto.

Спілкувався Володимир Ключак

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