Міжнародна премія Івана Франка оголосила довгий список претендентів

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1 березня 2025 року Комітет Премії завершив прийом наукових праць, які претендують на Міжнародну премію імені Івана Франка 2025 року.

Цьогоріч серед претендентів:

Професор Українського католицького університету Вадим АДАДУРОВ з монографією «Переставляючи слова у століттях»: інтелектуальна біографія Ілька Борщака». – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2024. ПОДАННЯ – лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка, проф. Ігор Сердюк, Україна.

Професорка Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Лариса ГОРБОЛІС з монографією «Екокритика: методологічна інтеграція, взаємодія. інтерпретація». – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2024. ПОДАННЯ – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна.

Старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Владислав ГРИБОВСЬКИЙ з монографією «Ханська Україна». – Харків: «Фоліо», 2025. ПОДАННЯ – лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка, проф. Олексій Сокирко, Україна.

Дмитро ГРУЗІНСЬКИЙ з монографією «Українське будення 22-24». – Дніпро: «Ліра», 2024. Україна.

Професор університету «Пейс» (Нью-Йорк)Андрій ДАНИЛЕНКО з монографією «Від Біблії до Шекспіра. Пантелеймон Куліш і формування української літературної мови». – Київ: Критика, 2023. ПОДАННЯ – Інститут мовознавства ім. О. О.Потебні Національної академії наук України. Україна.

Професор Національного університету «Львівська політехніка» Юрій ДИБА «IMAGO GENTIS TAUROSCYTAE: леґендарний родовід Руси в князівських особових знаках Х–ХІ століть». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», Наукове товариство ім. Шевченка, 2024. ПОДАННЯ – лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка, проф. Леонід Тимошенко, Україна

Професорка Маріупольського державного університету Тетяна ІВАНЕЦЬ з монографією «Синдром втрати дому у вимушених мігрантів: слідами маріупольської трагедії». – Київ: «МДУ», 2024. ПОДАННЯ – Маріупольський державний університет, Україна.

Колектив авторів: Оксана Брусакова, Володимир Греченко, Олена Євдокімова, Ірина Нечітайло, Яна Пономаренко, Юлія Твердохвалова з колективною монографією «Психологічні наслідки війни: міждисциплінарний нарис про Харківщину та її мешканців». – Харків: «Факт», 2024. ПОДАННЯ – Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

Колектив авторів: Любов Біла-Тіунова, Тетяна Білоус-Осінь, Олеся Василяка, Юлія Даниленко-Негара, Олена Данильченко, Сергій Ківалов, Олександр Козаченко, Діана Козачук, Юлія Коломієць, Ольга Мусиченко, Родіон Негара, Наталя Орловська, Ганна Сарибаєва, Андрій Стрельников, Євгенія Фролова, Євген Харитонов, Олена Харитонова з колективною монографією «Таксономія правових заходів». – Миколаїв: «Іліон», 2024. ПОДАННЯ – Національний університет «Одеська юридична академія», Україна.

Колектив авторів: Богдан Лазорак, Беата Скварек, Тетяна Лазорак з колективною монографією «Країна солі і нафти»: описи подорожей Дрогобиччиною у 1768–1914 роках. Студії. Документи. Матеріали». – Видавництво Вищого державного Колегіуму імені Вітелона, 2024. ПОДАННЯ – Колегіум Вітелона Державний заклад вищої освіти в місті Лєгниця, Польща.

Колектив авторів: Ірена Митнік, Світлана Пахомова з колективною монографією «Антропонімікон українського привілейoваного прошарку X–XVIII ст.». – Седльце: IKRiBL, 2024. ПОДАННЯ – Інститут україністики Варшавського університету, Польща.

Ад’юнкт Павло ЛЕВЧУК з монографією «Багатомовність воєнних мігрантів з України у Польщі». – Варшава: Інститут славістики Польської академії наук, 2024. ПОДАННЯ – Лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка, проф. Міхаель Мозер, Австрія.

Колектив авторів: Софія Варецька, Світлана Маценка, Діана Мельник, Ярина Тарасюк, Оксана Левицька, Наталія Мочернюк, Євген Нахлік з монографією «Інтермедіум Кассандра: Інтермедіальні студії». – Львів: «Апріорі», 2024. ПОДАННЯ – Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

Професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Іван МОНОЛАТІЙ з монографією «Макогін псевдо Розумовський. Уявлена українська людина». – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2023. ПОДАННЯ – Кафедра політичних наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Україна.

Професор Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні та Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Ігор НАБИТОВИЧ з монографією «Gloriaetsacrum. Історична проза української еміґрації».– Люблін:UMCS, 2022. ПОДАННЯ – Факультет української та іноземної філології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Україна.

Нагадаємо, у попередні роки премії були удостоєні кардинал Української Греко-Католицької церкви Любомир Гузар, професор Віденського університету Міхаель Мозер та академік Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій, професорка Українського католицького університету Ярослава Мельник і доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі, професорка Міланського університету Марія Грація Бартоліні, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк, професор Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка Леонід Тимошенко, завідувач відділу франкознавства, старший науковий співробітник Інституту Івана Франка НАН України Микола Легкий, доцент кафедри давньої та нової історії України в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Олексій Сокирко.

Ольга Нижник

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