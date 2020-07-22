Ми самі знекровлюємо країну

0 SHARES Share Tweet

В нашій реальності сьогодення, політичні та економічні негаразди підштовхують багатьох наших співвітчизників, таких як ми з вами громадян України, до пошуку кращого життя за кордоном. Більшість українців, які виявили такий намір, з іноземною країною зв’язує лише одне – прагнення покращити власний матеріальний стан з подальшим поверненням на батьківщину. Однак є особи, які хочуть відкрити перед собою набагато більші можливості, юридично прив’язавши себе до іноземної країни. В результаті чого зазначені люди, особливо це притаманно на Львівщині, перебувають у пошуках польського походження, щоб отримати Карту Поляка чи навіть польське громадянство.

Однак бажаючі отримати іноземне громадянство порушують чинне українське законодавство, адже подвійне громадянство офіційно не дозволене в Україні, хоча це особливо нікого не стримує. Оцінити кількість бажаючих споріднитись Польщею з числа жителів Львівщини досить важко, однак Центральний державний історичний архів України у м. Львові щорічно видає більше 4 тисяч генеалогічних довідок, більшість яких мала якраз підтвердити польське походження запитувачів. Чимало громадян намагаються правдами-неправдами доводити своє польське коріння, а динаміка щодо генеалогічних запитів лише зростає.

Беззаперечно, серед всіх бажаючих запитувачів є мізерний відсоток людей, які шукають своє коріння з метою більше дізнатися про історію власного роду. Це особи шляхетного роду, польські патріоти, які віддані польській ідеї та своїй батьківщині. Тим часом переважна більшість громадян України діє прагматично – звертається за генеалогічною довідкою в архів, щоб подати документи у польське консульство для отримання «Карти Поляка», яку почали видавати у 2008 році, а це документ, що підтверджує приналежність особи до польського народу.

Вказана проблематика несе з собою високий рівень зовнішніх загроз Україні, в тому числі шляхом збільшення відсотку іноземних громадян, які проживають на території України. І це стосується не лише потенційних громадян Польщі. Особливо гостро проблема стоїть з РФ, яка лише в минулому році видала близько 230 тисяч власних паспортів громадянам України. А крім цього, активно роздають угорські паспорти на Закарпатті.

Однією із причин такої масовості попиту на іноземні паспорти є активна інформаційно-пропагандистська експансія таких країн як Російська Федерація, що призводить до масового отримання російського громадянства мешканцями тимчасово окупованих територій сходу України, так і для західних регіонів України, де, крім російського, посилюється інформаційна присутність і західних сусідніх держав.

Не секрет, що в нашому краї активно розвивається мережа польських засобів масової інформації. В українсько-польських ЗМІ, що діють в Україні, здійснюється популяризація сусідньої країни, окрім суспільно-політичної ситуації в РП та Україні, чимала увага приділяється польським навчальним програмам, студентському обміну, роз’ясненням щодо працевлаштування в Польщі та отримання уже згаданих «Карт Поляка», тощо.

Масове отримання громадянами України іноземного громадянства чи підданства дозволить урядам інших держав висувати Україні ряд претензій, в тому числі й територіальні шляхом повномасштабної паспортизації, та призведе до формування в країні «сепаратистських анклавів». Однак найбільша драматичність полягає в тому, що самі українці задля задоволення власних меркантильних потреб ідуть на поводу у іноземних держав, які сліпо їх використовують, нехтуючи безпекою власної батьківщини.

Іван Орисенко

(Переглядів 1 , 5 переглядів сьогодні)