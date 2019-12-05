Національним меншинам створено можливості для реалізації своїх прав та не зафіксовано жодного випадку проявів ксенофобії та дискримінації

05.12.2019 | Filed under: Публікації

Російська Федерація продовжує здійснювати інформаційний вплив на зовнішнє оточення сусідніх Європейських держав для розбрату з Україною.

Так, декілька днів тому спікер Держдуми РФ В`ячеслав Володін повідомив, що парламент Угорщини має намір об`єднати зусилля із Держдумою РФ для захисту прав національних меншин в Україні. Не дивно, що вказане заявив російський спікер, по його словам Угорські парламентарі просять допомогти колег відстояти права нацменшин в першу чергу на вивчення мови, який вважає, що після прийняття в Україні нового мовного закону в Україні нацменшини позбавлені такого права.

Візьмемо, для прикладу, Дрогобицький район, в якому діють різні національні меншини (єврейські, польські тощо), та де діють суботні школи для вивчення польської мови, а також для кримських татар, які є вимушеними переселенцями під час російської агресії в Криму. На Дрогобиччині національним меншинам створено можливості для реалізації своїх прав та не зафіксовано жодного випадку проявів ксенофобії та дискримінації. Разом з цим, приділяється велика увага нацменшинам як з боку влади, так і громад в цілому.

Зокрема, Державні збори Угорщини заявляють, що не звертались до РФ з проханням об’єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні, Угорщина, є членом ЄС і НАТО та підтримує Україну в протидії російської агресії та не йтиме на жодні провокації.

Разом з цим, Російська Федерація продовжує використовувати різні конфліктні ситуації, які стосуються двох сусідніх країн де намагається створити конфлікт своїм інформаційним впливом.

Петро Антонюк

(Переглядів 1 , 6 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Оголошення: знайдено ключі
    25.11.2019 | 09:32

    В неділю, 24 листопада, після обіду була знайдена зв’язка ключів біля будинку № 72 на вул. Стебницькій у м. Трускавці. Власнику ключів прохання звертатися за тел. 067-977-82-12 (п. Уляна). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Повідомлення (0)На Сколівщині відбудеться фестиваль української середньовічної культури […]

  • В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину
    01.11.2019 | 09:27

    У неділю, 3 листопада, у Трускавці в музеї історії міста-курорту відбудеться відкриття фотовиставки  кримських митців «Палац в саду. Перлина Кримського ханства». Проєкт реалізується за підтримки кримськотатарської громади м. Львова. Початок заходу о 16.00.  Запрошуємо! (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Музей міста-курорту Трускавець запрошує на виставку (0)У Трускавці […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви