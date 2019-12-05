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Російська Федерація продовжує здійснювати інформаційний вплив на зовнішнє оточення сусідніх Європейських держав для розбрату з Україною.

Так, декілька днів тому спікер Держдуми РФ В`ячеслав Володін повідомив, що парламент Угорщини має намір об`єднати зусилля із Держдумою РФ для захисту прав національних меншин в Україні. Не дивно, що вказане заявив російський спікер, по його словам Угорські парламентарі просять допомогти колег відстояти права нацменшин в першу чергу на вивчення мови, який вважає, що після прийняття в Україні нового мовного закону в Україні нацменшини позбавлені такого права.

Візьмемо, для прикладу, Дрогобицький район, в якому діють різні національні меншини (єврейські, польські тощо), та де діють суботні школи для вивчення польської мови, а також для кримських татар, які є вимушеними переселенцями під час російської агресії в Криму. На Дрогобиччині національним меншинам створено можливості для реалізації своїх прав та не зафіксовано жодного випадку проявів ксенофобії та дискримінації. Разом з цим, приділяється велика увага нацменшинам як з боку влади, так і громад в цілому.

Зокрема, Державні збори Угорщини заявляють, що не звертались до РФ з проханням об’єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні, Угорщина, є членом ЄС і НАТО та підтримує Україну в протидії російської агресії та не йтиме на жодні провокації.

Разом з цим, Російська Федерація продовжує використовувати різні конфліктні ситуації, які стосуються двох сусідніх країн де намагається створити конфлікт своїм інформаційним впливом.

Петро Антонюк

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