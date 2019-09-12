Михайло Цимбалюк просить прем’єр-міністра знайти винних в обвалі будинку у Дрогобичі

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Народний депутат від ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк звернувся до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука взяти на особистий контроль розслідування причин обвалу житлового будинку у Дрогобичі Львівської області. Про це політик повідомив під час брифінгу у Верховній Раді України

Михайло Цимбалюк розповів журналістам, що майже 30 осіб, яких відселили з обваленого будинку, досі не знають, де зимуватимуть.

«Частина людей живе по гуртожитках, інші власним коштом знімають квартири або гостюють у родичів. Поряд з тим мешканці міста фіксують численні випадки мародерства на місці трагедії. Проблема в тому, що більшість родин не визнані потерпілими, а тому не можуть отримати державної допомоги», – наголосив Михайло Цимбалюк.

Він також зазначив, що експерти за два тижні роботи не визначили причини обвалу.

«Тому особисто звертаюся до Кабміну з проханням невідкладно призначити експертів державного рівня, які в найкоротші терміни зможуть визначити причину трагедії, а відтак мешканці будинку матимуть змогу отримати доступ до своїх речей», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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