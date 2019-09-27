Питання ситуації з постраждалими внаслідок обвалу будинку в Дрогобичі – на контролі партії «Батьківщина» та особисто Михайла Цимбалюка

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Від дня страшної трагедії в Дрогобичі, коли обвал будинку забрав вісім людських життів, завтра минає місяць. Чорний день 28 серпня назавжди закарбується в історії Дрогобича як лихо без забуття, як якась кара Божа невідомо за що. Біль залишається, але жити треба далі. А як жити без рідних стін, без ясного майбутнього, з розпачем втрати найближчих людей?

Як би там не було, але поки що відкритими залишаються два споконвічні питання «Хто винен?» і «Що робити?». Якщо з першим можна «потягнути», то друге нагальне, адже на носі зима, а люди без даху над головою. Причому не тільки мешканці під`їзду, який обвалився, а й жителі сусідніх під`їздів цього ж будинку на Грушевського 101/1, який планується під знос.

Питання – на особливому контролі народного депутата України (фракція «Батьківщина»), голови Львівської обласної організації партії «Батьківщина», колишнього очільника Львівської області Михайла Михайловича Цимбалюка. 26 вересня він особисто побував у Дрогобичі, провів робочу зустріч-нараду з представниками міської влади, а також зустрівся з журналістами.

– Ми очікуємо результату вивчення питання від експертної комісії, і дуже важливо, щоб ця експертиза була фаховою, щоб і жителі цього будинку, і громадськість Дрогобича, і взагалі всі, хто переймається цією проблемою, зрозуміли причину трагедії, – наголосив під час прес-конференції Михайло Цимбалюк. – А причину потрібно розуміти для того, щоб у сусідніх та інших такого типу будинках не сталося чогось подібного. Але зараз значно важливіша річ – як і де цим людям зимувати. Це питання буде вирішуватися через Кабінет Міністрів, і ми будемо лобіювати, щоб кожна родина отримала компенсацію. Оскільки міська влада не має житла, то кожна родина при отриманні коштів зможе сама вирішити де вона купить квартиру чи як вона вийде з цієї ситуації. Не виключено, що дехто з цих жителів переїде в іншу місцевість, щоб постаратися забути про те, що сталося. Але кожна родина отримує компенсацію за середньою ціною квадратного метра житла в м. Дрогобичі…

Під час робочої наради з представниками виконавчої влади м. Дрогобича прозвучала цифра 16 тисяч гривень за 1 квадратний метр житла на вторинному ринку м. Дрогобича. Загалом, підрахували у виконкомі, на потреби постраждалих потрібно трохи більше 45 млн. грн.

Будинок на Грушевського 101/1 визнаний непридатним для життя, отже буде зруйнований чи знесений. Міська влада хотіла б на його місці побудувати новий, дев`ятиповерховий будинок. Михайло Цимбалюк натомість наголосив, що важливо встановити якийсь пам’ятний знак, який нагадував би про страшну трагедію 28.08.2019.

З 64 квартир аварійного будинку 59 – житлові, інші переобладнані під офіси. Постраждалими визнано 129 осіб. 40 людей розселено, хто в готелі, хто в гуртожитках. Звісно, не всі задоволені умовами, бо що своє рідне житло – то не тимчасове місце помешкання. Про ситуацію із забезпечення людей всім необхідним доповідали представники місцевих органів охорони здоров`я та соціальних служб.

Уточнення у розповідь мера Дрогобича про стан справ з постраждалими вносив його перший заступник Ігор Герман. Із наради стало зрозуміло, що з обласного бюджету виплачено 1 млн 200 тис. грн коштів, і що питання на особливому контролі у голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського. Як зазначив мер Дрогобича Т. Кучма, народний депутат України від Дрогобиччини Орест Саламаха теж цікавиться вирішенням справ.

Михайло Цимбалюк зазначив, що добре було б очільнику Дрогобича взяти участь у засіданні Кабміну, яке пройде наступного тижня (вівторок або середа), і там докладно розповісти про ситуацію, яка склалася. І Михайло Цимбалюк, і колишній міністр ЖКГ, а тепер народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко мали розмову на цю тему з новопризначеною міністр розвитку громад і територій України Альоною Бабак, і в майбутньому теж спілкуватимуться з нею – до моменту остаточного вирішення питання компенсації постраждалим від дрогобицького обвалу.

Хоча тема обвалу будинку на Грушевського 101/1 була найголовнішою, та під час наради, а потім і під час прес-конференції були заторкнуті й інші питання. Так, Михайло Цимбалюк вкотре підтвердив принципову позицію його політичної сили щодо недопустимості продажу української землі іноземцям (у тому числі т.зв. «українським» агрохолдингам, де іноземний капітал становить до 99%).

Іншою темою стала адмінреформа, котра має бути завершена до планованих на квітень позачергових місцевих виборів. Також Михайло Цимбалюк підтвердив факт, що ведуться розмови про дострокові вибори мера Києва та ряду інших важливих міст (обласних центрів) 8 грудня ц.р.

На прохання Т. Кучми допомогти в питанні утворення ОТГ з центром в Дрогобичі Михайло Цимбалюк відповів словами Івана Франка: «Хай вам Бог помагає!». Звісно, не буде народний депутат втручатися у цей процес чи переконувати ті території, які нізащо не хочуть єднатися з тим чи іншим містом в ОТГ. Як зазначив «батьківщинівець», при формуванні ОТГ потрібно враховувати не тільки економічну спроможність, але й соціально-історичне обґрунтування. Адже є міста і села зі славною історією та амбіціями, є такі, що споконвіків ворогують між собою, а є й просто несумісні за баченням напрямів розвитку та свого майбутнього. Але в одному політик впевнений – процес децентралізації незворотній.

На зустрічі з Михайлом Цимбалюком окрім представників місцевих та обласних ЗМІ та представників влади Дрогобича були також «батьківщинівці» (партактив) міст Дрогобича, Борислава, Трускавця та Дрогобицького району.

Володимир Ключак, фото автора

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