На Мазепи, 30 горів підвал

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Як інформує ГУ ДСНС України у Львівській області, у суботу, 8 лютого, о 21:38 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Трускавець на вул. Мазепи, 30 в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку. За лічені хвилини на місце події прибули вогнеборці 7-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Трускавець. Рятувальники відразу приступили до ліквідації займання, через сильне задимлення довелось працювати в апаратах захисту дихання.

Завдяки професійним діям рятувальників, вдалось швидко загасити пожежу та не допустити подальшого розповсюдження вогню. Пожежу локалізували о 21:58 та ліквідували о 22:15 в складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 3 кв. м.

До ліквідації пожежі залучили 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини подій та причини займання наразі встановлюють правоохоронці.

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