На робочій нараді з залізничниками обговорено важливі для Трускавця питання

16.06.2020 | Filed under: Новини

Тему відновлення залізничного сполучення до Трускавця та інші важливі питання обговорювали сьогодні, 16 червня, на робочій зустрічі міський голова А. Кульчинський, керівництво виробничого структурного підрозділу «Львівська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (В. Жемела, Н. Вахрамеєва) та начальниця залізничної станції Трускавець І. Селіванчик. Про це інформує пресслужба Трускавецької міської ради.

Залізничне сполучення відновлять відразу ж, як на це дасть дозвіл обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБіНС). Сторони надіються, що це буде в другій половині червня ц.р. Нагадаємо, що через карантин в зв`язку з епідемією коронавірусу залізничне сполучення на Львівщині відсутнє вже три місяці.

Окрім відновлення залізничного сполучення було обговорено інші важливі питання: компенсаційні виплати для АТ «Укрзалізниця» за пасажирів-пільговиків, залізничне сполучення Львівщини з Південно-Східною Польщею, занедбані приміщення у власності «Укрзалізниці».

Міський голова Андрій Кульчинський підняв важливе питання запровадження нової залізничної гілки «Сянок-Хирів» між Польщею та Україною як важливого фактору пожвавлення розвитку Карпатського регіону взагалі та курортів Львівщини зокрема. Цю ідею підтримують і залізничники, але для її реалізації потрібно ще розуміння в Уряді.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю.

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