Надкаптажні споруди планують перетворити на міні-музеї

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Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, в жовтні 2019 року громада Трускавця отримала у власність 15 об`єктів, більшість з яких є важливими елементами самобутності курорту та архітектурної і гідрогеологічної спадщини. Мова зокрема про надкаптажні споруди джерел №6 «Едвард», №7 «Фердинанд», №3 «Броніслава», №11 «Юзя». Таким чином громада стала повноправним власником цих та ряду інших об’єктів, які зараз знаходяться на балансі КП «Парк курортний».

Є задум відреставрувати надкаптажні споруди та облаштувати в деяких із них міні-музеї. Чому не у всіх? Джерело «Юзя» є діючим, в надкаптажній споруді встановлені насоси, які качають воду, тож доступ всередину приміщення для сторонніх осіб небажаний. А от, для прикладу, цікаву туристичну композицію у стилі початку ХХ століття в першу чергу можна облаштувати в надкаптажній споруді джерела «Фердинанд».

Вчора, 23 липня, надкаптажні споруди оглянули радник міського голови Руслан Пристай та краєзнавці Петро Закусило, Микола Іваник і науковий працівник музею історії міста-курорту Марія Курищук. Було обговорено концептуальні речі щодо реставрації об’єктів та їхнього введення в експлуатацію в новій якості. Окрім того на виїзній нараді продовжено дискусію щодо ознакування старих вілл, споруджених в закопанському стилі. Кульмінацією зустрічі стала робоча нарада в готелі «Трускавець 365», на якій обговорювались остаточні варіанти текстів, які будуть розміщені на інформаційних табличках біля вілл.

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