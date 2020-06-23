Naftusya.tru

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Крапка

«Нафтуся для трускавчан буде безкоштовною. Крапка». Лаконічна цитата міського голови Трускавця Андрія Кульчинського якнайкраще показує позицію очільника міста-курорту. Цілющі води для мешканців міста будуть безкоштовними. Як безкоштовними є пасажирські перевезення для пенсіонерів та інших пільгових категорій (місто платить залізниці та перевізникам на автобусних маршрутах за ці пільги), як безкоштовним є харчування в школах для великої кількості дітей-пільговиків, як безкоштовним є навчання в школі мистецтв для дітей-пільговиків, як безкоштовними є ряд ліків по певних програмах, безкоштовними є різноманітні культурні заходи, наприклад балет чи вхід на концерти, фестивалі тощо.

Місто – як держава в мініатюрі. Воно піклується про своїх громадян. І їх, цих громадян, найменше має турбувати механізм оплати за харчування чи навчання дітей, за транспортні перевезення. А тепер і за «Нафтусю».

50 тисяч в півроку за безкоштовний доступ до «Нафтусі» для трускавчан – це сміховинно низькі кошти. ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» за оренду землі в міський бюджет сплачує значно більше.

Механізм дії Програми простий – йдеш до сімейного лікаря, він виписує тобі курс лікування «Нафтусею» на два тижні, і ти протягом тих двох тижнів ходиш на бювет тричі на день з отриманою карточкою та паспортом і проходиш курс лікування. Не сплачуючи при цьому жодної копійки. Місто за це заплатить.

Давайте порахуємо. Орієнтовних 600 грамів води на день множимо на 14 днів = 8,4 літри. 74 грн – вартість двотижневого курсу для 1 людини. Якщо ціна за «Нафтусю» так і залишиться 8,8 грн за 1 літр, то скільки трускавчан зможе оздоровитися за півроку? 50 тисяч грн. = 675 трускавчан за 6 місяців. Тобто більше ніж 100 в місяць. По 50 одночасно протягом 2 тижнів. Чи п`є така кількість місцевих «Нафтусю» регулярно? Ні і ще раз ні. Так що місто може навіть не витратить і 50 тисяч на півроку.

Не виключено, що з часом вартість «Нафтусі» зросте. Якщо припустимо, що зросте навіть вдвічі, до 17 грн за літр (це виключно наші припущення!), то тоді місто оплачуватиме курс лікування чи профілактики для 55 трускавчан в місяць. Так що тема закрита. «Нафтуся» для трускавчан безкоштовна – і крапка.

Знак запитання

Питання, які хвилюють найбільше, явно не пов’язані з мізерною сумою в 50 тис грн. Спробую, як каже Лев Грицак, «з цинічною майстерністю» зібрати тут їх всіх разом, щоб до сесії 2 липня кожен зміг проаналізувати можливі відповіді.

Чи був інший варіант, щоб місто не платило за своїх громадян? Як убезпечитися від зловживань здавачів квартир та власників нелегальних вілл і готелів? Хто контролюватиме наскільки ефективно витрачатимуться ці кошти міста? Яка це безкоштовна «Нафтуся», якщо за неї платить місцевий бюджет, а наповнюють його в тому числі і трускавчани? Чи не пора створити комунальну ГГРЕС і виробити власну ліцензію на користування надрами? Чи не пора шукати альтернативи «Нафтусі» від ТОВ «ТЛВ»? Чому саме через лікарню йтиме проплата за «Нафтусю»? Чому місто не домагалося знижки для своїх мешканців, а платитиме за них ту ж суму, що платить відпочивальник? Надра належать народу, в Східниці вода безкоштовна, чому влада здає інтереси міста? Що можна зробити, щоб «загасити цю пожежу» і не повертатися до теми «Нафтусі» в найближчі 30-50 років?

Три крапки

Спробуємо відповісти тезово на поставлені вище запитання. Відповіді будуть штрихові, можливо не завжди точні, тому після кожної ставимо три крапки, щоб кожен міг чи то доповнити, чи то написати «але» і опротестувати своїм аргументом.

Був варіант СП, але цю можливість «пробемкали» через затягування. Не створивши спільне підприємство (вірніше, тільки прийняли рішення про наміри створення, але блокуючи цей процес, в тому числі судами), ми самі штовхнули ПрАТ «Трускавецькурорт» продати ТОВ «ТЛВ», тобто всю гідромінеральну базу, іншим власникам. Нові власники не хочуть і не можуть відпускати «Нафтусю» для трускавчан безкоштовно… Видача карток сімейними лікарями проходитиме за певною процедурою. Нереально повністю убезпечитися від того, що хтось не братиме для себе картку і не братиме на неї «Нафтусю» для когось. Але ціна питання – 74 грн для 1 людини на 2 тижні. Навіть якщо на початку хтось пробуватиме здійснюватиме махінації, то вже через місяць-два це робити буде неможливо… Контролювати як витрачаються кошти міста повинні: 1) орган місцевого самоврядування, 2) представники міської лікарні, 3) громадськість, 4) правоохоронні органи. В жодному разі не ТОВ «ТЛВ», яким наплювати чи за карткою п`є трускавчанин чи ні. Гроші ж заплачено одні…. Маніпулятивне твердження, що за «Нафтусю» для трускавчан платитимуть самі ж трускавчани, слід спростовувати. Бюджет міста наповнюють господарюючі суб`єкти, в закладах міста працюють і сплачують ПДФО не лише трускавчани. Проєктоване виділення коштів в розмірі 50 000 грн. на програму по Нафтусі – це кошти від господарської діяльності всіх господарюючих суб`єктів міста-курорту. Тобто, за безкоштовну «Нафтусю» для трускавчан платитимуть мешканці сусідніх міст та сіл, які в нас працюють, власники санаторіїв, готелів, ресторанів та інших закладів, які проживають у Львові, Києві, Дніпрі, Одесі тощо. Рішення про виділення на програму оздоровлення та профілактики 50 тис грн. не приймає одноосібно міський голова, це буде рішення всього депутатського корпусу, і це буде правильне рішення… За часів міського голови Лева Грицака була створена комунальна ГГРЕС. КП «Трускавецька гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція». В 2007 чи 2008 році. Її очолив Олег Ковальчин, тодішній депутат Стебницької міської ради, який раніше працював у відділі приватизації комунального майна Трускавецького міськвиконкому, а згодом, з 2010 по 2015 рр., був керуючим справами Трускавецької міської ради. Що робила комунальна ГГРЕС три роки каденції Лева Грицака, які результати її діяльності? Де поділася комунальна ГГРЕС в часи Р. Козира? Чому в останні 20-25-30 років ніхто з міських голів і не пробував виробити власну ліцензію на видобуток мінеральних вод? Можливо тому, що така підприємницька діяльність не передбачена для органів місцевого самоврядування… Альтернативною «Нафтусею» може бути «Нафтуся» Помірецького родовища. Якщо, для прикладу, відкриється альтернативний бювет чи питна галерея, і буде можливість якісну «Нафтусю» отримувати за меншу ціну, то депутатам можуть спрямовувати кошти для Програми оздоровлення не на ТОВ «ТЛВ», а на це інше підприємство. За товари одної якості не треба переплачувати, тим більше якщо дорожчий товар продає хамовитий реалізатор… «Програма оздоровлення та профілактики мешканців Трускавця мінеральними водами курорту» може йти, звісно, через освіту, культуру, УЖКГ чи «Парк курортний», але навіть з назви зрозуміло, що реалізувати її саме через лікарню – це концепція здорового глузду… Популістське твердження про те, що саме трускавчани мають мати знижку, не знаходить реального підтвердження в дії. Чи мешканці Трускавця платять менше за СПА-послуги, медичні послуги в санаторіях, обід в кафе чи ресторані? Чи трускавчани за походженням чи пропискою мають якісь преференції в магазинах або салонах, власниками яких є теж трускавчани? Ні. Знижки, бонуси, або взагалі безкоштовні послуги мають тільки ті, кому їх надає власник за власним бажанням, тобто за принципом «Мій чемодан – кому хочу, тому дам». Власники ТОВ «ТЛВ» нам, трускавчанам, безкоштовної «Нафтусі» давати не хочуть. Це слід собі запам’ятати і колись та й пригадати, але явно не сьогодні… Надра належать народу, вода теж, але за питну воду ми платимо всі, бо її треба очистити, доставити і так далі. «Юзя» у Трускавці теж безкоштовна, бо просто собі витікає, як і деякі східницькі води. Але та ж содова вода у Східниці платна, і продають її і там, і в Трускавці, і чомусь ніхто в цьому випадку не згадує про «безкоштовні надра»… «Програма оздоровлення та профілактики мешканців Трускавця мінеральними водами курорту» є дієвим механізмом, який може працювати не роками, а десятиліттями. Інше діло, що завжди напередодні виборів карту «Нафтусі» витягуватимуть різні політики, вважаючи її козирною. Але в картярських іграх козирі змінюються, і тема гідромінеральної бази на виборах-2020 навряд чи стане тим козиром, який «поб`є» всіх і вся…

Кома

Не претендую на абсолютну істину і повністю свідомий того, що виникатимуть нові запитання, і відповіді на них знайти так само буде нелегко. Наприклад, не зовсім ясно що буде з переданими надкаптажними спорудами («Едвард», «Броніслава»), джерелом «Юзя», туалетом та ін. об’єктами, які передав місту ПРАТ. Невідома доля верхнього бювету. Невідомо, чи в нових власників ТОВ «ТЛВ» не розіграються апетити, і вони не піднімуть ціну з 8,80 до висот моршинської води (а там десь біля 40 грн за 1 літр, повідомили на бюджетній комісії 22 червня).

Так само як невідомо яким чином зможуть впливати власті ОТГ на розміщені на їхній території суб’єкти господарювання, як поки що невідомо коли і як завершиться реформа всіх правоохоронних органів, як невідомо чи не перетвориться Трускавець з вузькопрофільного бальнеологічного курорту в український Лас-Вегас з казино, борделями і справжнісіньким університетом для слуг-депутатів.

Тому в цій статті, озаглавленій іменем рідного, але неіснуючого домену, однієї крапки недостатньо. Для мешканців все зрозуміло. Так, «Нафтуся» для місцевих буде безкоштовна, крапка. А для влади та політиків є і знаки запитання, і знаки оклику, і три крапки, і коми, після яких має бути якесь продовження. Однозначно.

Володимир

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