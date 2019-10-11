Нагородили кращих стрільців

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10 жовтня в Будинку учнівської творчості м. Трускавця проходило нагородження учасників командно-особистих змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки, У змаганнях взяли участь команди з трьох шкіл міста та Будинку учнівської творчості. Грамоти командам та найкращим стрільцям вручала головний спеціаліст відділу у справах сім`ї, молоді та спорту ТМР Наталія Карпович.

Участь у нагородженні з нагоди Дня українського козацтва взяли міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, заступник Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва Володимир Саратовський, заступник голови Спілки ветеранів України, голова Спілки офіцерів Львівської області Андрій Дрок, почесний голова Спілки офіцерів Євген Соколов, головний суддя змагань, керівник гуртка «Стрілецький» (БУТ) Орест Лимич, випускник стрілецького гуртка (1997 рік) Юрій Мацишин, викладачі гуртків, учнівська молодь.

– Ми зараз живемо у непростий час, і важко передбачити, які виклики будуть завтра чи за кілька років, – сказав у своїй промові до учнів міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. – Тому кожен із нас має бути готовим зі зброєю в руках захищати нашу Вітчизну. Тож ці змагання, і взагалі всі патріотичні заходи, які проводять зокрема в нашому місті, покликані піднімати бойовий дух.

– Нація формується і гартується не за один день, тому кожного дня має бути рутинна робота в цьому напрямку – в школах, сім`ях, державних установах. Я щиро вітаю всіх вас із прийдешнім святом, і вірю, що всі заходи, які проходять в Трускавці до знаменної дати 14 жовтня, укріплять наш бойовий дух і гордість від усвідомлення того, що ми – Українці! – зазначив Андрій Кульчинський.

Захід тривав годину часу, і включав у себе виступи офіційних осіб, нагородження грамотами, концертну програму.

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