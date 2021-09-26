Наша землячка представлятиме Україну на світовому конкурсі краси в Сеулі

26.09.2021 | Filed under: Публікації

Наша землячка Ярина Андрущенко представлятиме Україну на всесвітньому конкурсі краси, котрий пройде в столиці Південної Кореї місті Сеулі.

Мама двох чудових синів, керівниця та авторка соціального проєкту «Зрозумій свою дитину» (платформи психологічної підтримки для батьків, що мають особливих діток в Благодійному Фонді «Батерфлай») та власниця дизайн-студії у сфері освітлення Ярина Андрущенко змагатиметься з представницями інших країн за титул «Mrs. Universe».

За першою освітою Ярина – економіст, саме цього напрямку стосувалась і її перша професія у нафтовій справі. Наступну професію – косметолога-естетиста, в якій Ярина провела декілька років, вона називає найжіночнішою професією. Поруч з цим досвідом вона як візажист брала участь у зйомках рекламних проєктів.

Зараз Ярина займається власною справою та розвивається у напрямку дизайну освітлення. Цей період кардинальних змін у житті Ярина характеризує так: «наче втретє стати мамою».

Ярина знає, як у прекрасну картину закладати важливе послання – і тут справа не лише в зовнішньому. Вона знайшла у собі силу ставати прикладом для тисяч і тисяч батьків, бо має власну особливу, але дуже нелегку історію. Коли одному із її синів було 2 роки, Ярина почула ці слова вперше: підозра на аутизм. Після такого разом із протестом, агресією, прийняттям настав складний і знаковий етап у її житті: відчувати, що ніхто насправді не один. Живучи у невеликому  Бориславі, Ярина чіплялась за будь-яку можливість дізнатися більше і боялась втратити будь-який шанс. Пройшовши шлях пошуку, отримавши цей «різнобарвний» досвід, вирішила створити інформаційний проєкт для психологічної підтримки батьків, що мають діток з особливими потребами.

Раніше Ярина навіть думати боялась про те, щоб відкрито говорити про свій біль, а тепер звертається до батьків, які цього потребують. Знає, у мрії, де її син – щасливий, сильний, впевнений та реалізований, має бути щасливою і вона.

Тому Ярина закликає жінок не боятись спробувати нове – важливий саморозвиток, пошук, вміння чути та діяти. Тоді необхідні зміни відбуватимуться не лише для мам всередині, але й в житті їхніх діток також.

Красуня Ярина Андрущенко здобула титул «Missis Ukraine Universe» і представлятиме Україну на ювілейному 45 світовому конкурсі краси в Сеулі  «Mrs. Universe».

Пишаємось нашою землячкою з Борислава, радіємо її успіху і вболіваємо за неї, Перемоги тобі, Ярино!

Володимир Добрий

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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