Натхнення для ВПО

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Жити – це дихати на повні груди. У фільмі режисера Енді Серкіша «Дихай» (2017) розповідається про насичене повноцінне життя спаралізованого внаслідок поліомієліту Робіна Кавендіша. Завдяки дружині Робін зміг насолоджуватися життям, подорожувати, змінювати на краще життя людей з інвалідністю в різних країнах світу, став натхненням для інших.

Саме слово «натхнення» обрали девізом свого проєкту в Громадській організації Громадський Центр «Університет Третього Віку» «Джерела».

Проєкт «Дозвілевий простір» «INSPIRA» (Натхнення) реалізується в ГО ГЦ «Університет Третього віку» «Джерела» за підтримки Карпатського фонду COFRA на базі Трускавецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Завдяки ініціативі та підтримці директорки терцентру, Заслуженої працівниці соціальної сфери України Олени Пилат цей проєкт дійсно став натхненням для його учасників, став прикладом того, як люди, котрі перебували в розпачі, отримали друге дихання, повірили в себе і навіть стали прикладом для інших.

Цільова аудиторія проєкту – ВПО (внутрішньо переміщені особи). Війна змусила їх втікати з рідних насиджених місць, боляче вдарила, вигнавши з дому, забравши роботу, спокій, сили, здоров`я, впевненість у завтрашньому дні. І мав появитися хтось, хто дасть ВПО надію, хто їх заспокоїть, приголубить, дасть можливість займатися улюбленими справами, хобі, хто скаже їм: «Дихай! Дихай на повні груди! Насолоджуйся кожною миттю життя!».

На щастя, у Трускавці знайшлися такі люди, а за кордоном благодійники, котрі розуміли, наскільки важливо було підтримати ВПО поважного віку. Тож саме для них і був створений Дозвілевий простір «Inspira» (латинською «натхнення»), де ВПО навчаються, відпочивають, радіють життю, отримують крила і … ведуть Україну до Перемоги. Так-так, вони вносять свій вагомий вклад у нашу українську Перемогу, адже живуть на зло рашистам, не плачуть, а сміються, не ремствують, а засукавши рукави беруться до праці. ВПО відчули себе корисними, потрібними суспільству, знайшли в Дозвілевому центрі нових друзів, успішно інтегрувалися в громаду маленького західноукраїнського містечка, а водночас найвідомішого українського курорту Трускавець.

Хресна мама Дозвілевого простору «Inspira» – директорка Трускавецького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Заслужена працівниця соціальної сфери України, людина, котра все своє життя присвятила роботі з людьми – Олена Леонідівна Пилат. Саме з її легкої руки проєкт «Inspira» став успішним та відомим далеко за межами терцентру та за межами Трускавця. Своєю завзятістю, натхненням та хорошими організаторськими здібностями Олена Пилат перетворила Дозвілевий простір «Inspira» на зразкове місце, де кожен може зайнятися тим, що йому до душі.

Що ж таке «Inspira» і з чим його/її їдять? В рамках піврічного мегапроєкту відбуваються фестивалі та конкурси, майстер-класи та тематичні лекції, проходять мовні курси, діють арт-клуби за інтересами. А ще є спортивні та оздоровчі заняття, а ще є співочі (вокальні) ансамблі, а ще є лікувальні процедури та екскурсії, і багато іншого.

А тепер трохи детальніше. І почнемо з мови. В Дозвілевому центрі «Inspira» діють англомовний «Speaking Club» та польськомовний «Mówimy po polsku». Ну і, звісно ж, клуб з вивчення української мови «Говоримо українською».

Вчителька англійської мови Ніна Назаренко, котра сорок років свого життя віддала школі в рідній Мар`їнці на Донеччині, тут отримала друге дихання і вважає Трускавець другим рідним домом. Вона – жінка з числа ВПО – вчить таких же жінок та чоловіків з числа ВПО віком 60+ англійської мови. Вони творять дружню спільноту, і такі ж дружні спільноти є й на уроках української та польської.

А арт-клуби? Не кожен з вас і знає, що означають слова «кінусайга», «канзаші», «топіарі», «квіллінг». А ВПО знають і успішно освоїли ці арт-техніки. А ще освоїли традиційну українську вишивку, бісероплетіння, макраме, декупаж, аплікацію, витинання, орігамі. А поміж цим – заняття з кулінарії, поетичні зустрічі, де кожен може прочитати свою власну поезію чи вірші класиків, заняття з вокалу, згадувані вище вокальні ансамблі.

Але тут, в Дозвілевому центрі «Inspira» ВПО не тільки вчать мови та займаються улюбленими хобі. Тут вони вчаться життя в новому для них середовищі, вчаться відстоювати свої права, змінюють спосіб життя, обираючи спорт, відвідини виставок та екскурсій, аеробіку, скандинавську ходьбу, реабілітаційні вправи та лікувальні процедури.

Проєкт для ВПО на базі ГО «ГЦ «Університет Третього Віку» «Джерела» за підтримки Карпатського Фонду COFRA та сприяння Трускавецької міської ради є піврічним: розпочався у жовтні 2022 року і завершиться у квітні 2023 р.

Побачити все те, що робилося впродовж півроку для ВПО в Дозвілевому центрі «Inspira», можна на Фейсбук-сторінці Університету Третього Віку. Тут не десятки, а сотні заходів, тут не сотні, а тисячі фотографій, тут не тисячі, а мільйони радісних митей з життя ВПО.

Все добре має властивість закінчуватися, і проєкт «Inspira» теж. Під завісу проєкту проходить потужний арт-фестиваль, який вже далеко вийшов за рамки регіонального. Кульмінацією проєкту, своєрідною родзинкою та вишенькою на торті стане великий Гала-концерт на центральній сцені курорту Трускавець в час Великодніх свят (планується провести 18 квітня).

Читач спитає: а що потім? Крапка? Ні, не крапка, а знак оклику! Бо люди, які отримали натхнення в Університеті Третього Віку, шукають шляхи як продовжити займатися улюбленими справами, як і надалі спільно робити добрі справи, як приносити користь собі, своїм рідним, місцевій громаді та Україні. Адже Україна починається з кожного!

Тож навіть якщо в паспорті далеко поза 60+, але душа молода, тоді приходить Inspira-натхнення і хочеться жити, любити, творити. Так було, є і буде, бо в цьому і є сенс життя.

Володимир Ключак

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