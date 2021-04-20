Названі переможці Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу «Стежками Каменяра»

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28 учнів стали переможцями щорічного всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу «Стежками Каменяра», метою якого є посилення творчої мотивації у вивченні школярами творчості Івана Франка через створення творів у різних жанрах.

Цьогоріч на конкурс надійшло 1070 учнівських робіт з України, Австралії, Канади, Швеції, Бельгії, Великобританії, які змагалися у чотирьох номінаціях – «Проза», «Поезія», «Драматургія» та «Найкраща ілюстрація до творів Івана Франка» – у двох вікових категоріях: 6-11 років та 12-16 років відповідно.

«Конкурс «Стежками Каменяра» було започатковано у грудні 2017 року. З того часупонад 7 тисяч учнів опинилися у полоні Франкового слова і стали невід’ємною частиною ланцюга поколінь, що єднають минуле, сучасне та майбутнє. Ми, як організатори, створюємо прозорі та рівні умови для всіх учасників. До складу журі, що оцінюють роботи, входять відомі театральні діячі, письменники, художники, мистецтвознавці, професори ВНЗ і вчителі, музейники і франкознавці з України та з-за кордону», – зазначила координатора проєкту Ольга Нижник.

За рейтингом балів було визначено переможців у номінаціях «Поезія», «Проза», «Драматургія» і «Найкраща ілюстрація до твору І. Франка» у двох вікових категоріях відповідно. Також свої спеціальні призи підготував для учасників і онук Каменяра Роланд Франко.

Список переможців:

Номінація «ДРАМАТУРГІЯ»

У віковій категорії 6-11 років перше місце посіла Кабаченко Мар’я, учениця 5-го класу КЗ “П’ятихатська ЗОШ І-ІІ ступенів” ВРР ЗО (Запорізька область);

– друге місце – Пархоменко Уляна, учениця 2-го класу Комишуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Донецька область);

– третє місце – Гайдар Анастасія, учениця 3-го класу Херсонського Таврійського ліцею мистецтв (Херсонська область).

У віковій категорії 12-16 років найвищий бал отримала робота Шатило Софії, учениці 7-го класу Семенівського НВК №1 ім. М. М. Хорунжого (Полтавська область);

– друге місце – Чернецька Єлизавета, учениця 8-го класу Семенівського НВК № 1 ім. М. М. Хорунжого (Полтавська область);

– третє місце – Черненко Даніель, учень 11-го класу КЗ “Тетіївський навчально-виховний комплекс “Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” (Київська область).

Номінація «ПОЕЗІЯ»

У віковій категорії 6-11 років найбільшу кількість балів отримала робота Ковальової Єсенії, учениці 5-го класу Опорного закладу – Остерська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ю. Збанацького (Чернігівська область);

– друге місце – Климчук Ілля, учень 6-го класу Радивонівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів (Полтавська область);

– третє місце – Острійчук Данило, учень 5-го класу Львівської гімназії “Престиж” з поглибленим вивченням іноземних мов(Львівська область).

У віковій категорії 12-16 роківперше місце здобув Козійчук Богдан, учень 11-го класу ЗЗСО І-ІІІ ступенів Сокальський ліцей № 1 ім. Олега Романіва (Львівська область);

– друге місце – Кущ Евеліна, учениця 8-го класу Кам’янець-Подільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 (Хмельницька область);

– третє місце – Француз Вікторія, учениця 10-го класу Опорного закладу – Остерська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ю. Збанацького (Чернігівська область).

Номінація «ПРОЗА»

У віковій категорії 6-11 років найбільшу кількість балів отримала робота Бардалим Поліни, учениці 5-го класу СеменівськогоНВК № 1 ім. М. М. Хорунжого (Полтавська область);

– друге місце – Юречко Юстина, учениця 6-го класу Ліцею № 51 ім. Івана Франка ЛМР (Львівська область);

– третє місце – Савенюк Уляна, учениця 6-го класу Линовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів (Чернігівська область).

У віковій категорії 12-16 років:

– перше місце здобула Предко Анастасія, учениця 11-го класу Черняхівської гімназії (Житомирська область);

– друге місце – Єфімов Денис, учень 11-го класу КЗ «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Патріот» (Харківська область);

– третє місце розділили:Кіріченко Ольга, учениця 10-го класу Токмацької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. О. М. Кота(Запорізька область), та Реуцька Владислава, учениця 11-го класу КЗ “Краснопавлівський ліцей” (Харківська область).

Номінація «Найкраща ілюстрація до творів Івана Франка»

У віковій категорії 6-11 роківперше місце посіла Статівка Ольга, учениця художньої студії “Первоцвіт” та Зіньківської районної станції юних техніків (Полтавська область);

– друге місце – Яцків Вікторія, учениця Центру творчості дітей та юнацтва м. Стрия (Львівська область);

– третє місце розділили:Арсененко Софія, учениця3-го класу Драбівської дитячої школи мистецтв (Черкаська область), та Данілін Мирослав, учень 4-го класу Шевченківської ЗОШ-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю (Черкаська область).

У віковій категорії 12-16 років найкращими роботами визнано:

– перше місце – Цепур Єлизавета, учениця 8-го класу КЗСМО “Музична школа 14″КМР (Дніпропетровська область);

– друге місце розділили:Юрчук Домініка, учениця 11-го класу Чепелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Петра Шемчука (Хмельницька область), та Бородін Ярина-Марія, учениця 11-го класу Львівської державної комунальноїСЗШ № 3 (Львівська область);

– третє місце розділили: Перехрест Олександр, учень 9-го класу Драбівської дитячої школи мистецтв (Черкаська область), та Обаримський Максим, учень 8-го класу Стебницької гімназії №11 ім. Т. Зозулі(Львівська область).

Спеціальні призи від онука Івана Франка Роланда Франка отримають Школярчук Олександр, учень 11-го класу Великоомелянського НВК “школа-гімназія” (Рівненська область), та учні 5-ПМ класу Комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 100 м. Дніпро.

Цьогоріч Оргкомітет ухвалив рішення відмовитися від урочистої церемонії нагородження переможців, яка щорічно відбувалася в місті Києві біля погруддя Іванові Франкові, у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. Дипломи і призи переможці отримають поштою. Подяки за участь у Конкурсі буде надіслано дітям з українських діаспорних родин, які проживають за межами України, а також авторам, чиї роботи увійшли до десятки найкращих у кожній номінації та своїй віковій категорії.

Нагадаємо, Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра» було засновано за ініціативи Міжнародного фонду Івана Франка у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, громадською організацією «Львівське товариство» у місті Києві та Львівським національним університетом ім. Івана Франка.

Ольга Нижник

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