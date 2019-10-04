Новини Трускавця одним реченням

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– Сьогодні за участі міського голови Андрія Кульчинського та голови МЦ «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька відбулося чергове засідання Клубу готельєрів та рестораторів Трускавця.

– У Трускавці з робочим візитом перебуває делегація з міста-побратима Дзялдово (Республіка Польща) у складі бургомістра Ґжеґожа Мровінського та представників молодіжного парламенту цього міста на Мазурах: гості побували в міській раді, в школах та садочках міста, в дельфінарії та терцентрі.

– У школах Трускавця пройшли урочистості з нагоди Дня вчителя (Дня працівника освіти), на загальноміському рівні педагогічних працівників міський голова Андрій Кульчинський вітав вчора, 3 жовтня.

– Вчора, 3 жовтня, у приміщенні сесійної зали ТМР Трускавецьке відділення управління Фонду соціального страхування України у Львівській області провело семінар-навчання з спеціалістами з охорони праці підприємств, установ та організацій м. Трускавця на тему безпеки праці.

– На вівторок, 8 жовтня, у Трускавці заплановано проведення чергового виконавчого комітету.

– Вчора відбулася зустріч міського голови Трускавця Андрія Кульчинського та начальниці управління розвитку міста Наталії Скибак з аудиторами зі Львова на тему реалізації проекту «Накопа» (німецький грант).

– В понеділок, 7 жовтня, до Трускавця з робочим візитом завітає делегація з Німеччини (Земля Ватлінґен) щодо першого етапу реалізації проекту «Накопа» в питанні будівництва водоочисних споруд для КП «Трускавецьвода».

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