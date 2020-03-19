Новини у законодавстві, спричинені боротьбою з коронавірусом

19.03.2020 | Filed under: Публікації

Сьогодні консультує директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

– З метою запровадження заходів для зменшення ризиків захворювання та протидії коронавірусу 17 березня цього року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Таким чином внесені деякі зміни до деяких нормативно-правових актів.

– Так, зокрема, унесені зміни до Закону України Про відпустки» та до Кодексу законів про працю. У статті 84 цього Кодексу зазначено, що термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на час карантину не включається у загальний п’ятнадцятиденний термін, встановлений частиною другою цієї статті.

– У Кодексі України «Про адміністративні правопорушення» теж є зміни, а саме: запроваджується адміністративна відповідальність за порушення правил карантину – накладається штраф для громадян: від 17 тис. грн до 34 тис. грн., штраф для посадових осіб: від 34 тис. грн до 170 тис. грн.

– А статтю 325 Кримінального кодексу України виклали таким чином, що за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням: штраф накладатиметься від 17 000 до 51 000 грн, також можливий арешт до 6 місяців, обмеження волі до 3 років, позбавлення волі до 3 років, а якщо такі дії особи спричинили загибель людей – позбавленням волі на 5-8 років.

– Унесені зміни і до Закону України «Про публічні закупівлі». Передбачено, швидке проведення закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для боротьби з короновірусом, за спрощеною процедурою – без застосування електронних торгів, які тривають не менше 15 днів. Такі товари підлягають 100% передоплаті. Порядок закупівлі таких товарів має встановити Кабмін. При цьому, звіти про закупівлі будуть викладатися в електронній системі ProZorrо.

– Важливою буде і новина для осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Подання електронних декларацій за минулий 2019 рік такими особами продовжено у цьому році до 1 червня (а не до 1 квітня). Окрім того, якщо такі особи у період до 1 червня цього року не мали можливості подати декларацію про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку із встановленням на території їх проживання карантинно-обмежувальних заходів, тоді вони звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації чи повідомлення у зазначений період.

Для фізичних осіб – підприємців:

– строк обов’язкового запровадження реєстраторів розрахункових операцій для ФОП продовжується (з 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року, а для окремих видів діяльності до 1 квітня 2021 року).

– З 1 березня по 30 квітня фізичні особи – підприємці (ФОП) звільняються від сплати (ЄСВ) за себе. При цьому, цей період зараховується до страхового стажу для виплати пенсії, іншої державної допомоги, соціального страхування.

– Продовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи. (Ця норма стосується і осіб, які зобов’язані подавати такі декларації до Державної Податкової служба).

Зміни у законодавстві стосуються і внутрішньо переміщених осіб:

– під час карантину заборонено заморожувати державну допомогу для ВПО.

– На період карантину та на 30 днів після його відміни забороняється скасовувати довідки про взяття на облік ВПО.

Законодавці не оминули увагою і деяких медичних працівників.

Мова йде про тих медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання, вони отримають надбавку у розмірі до 200% заробітної плати.

Ще кілька важливих інновацій:

– роботодавець може доручити працівникові, виконувати протягом певного періоду роботу, яка передбачена умовами трудового договору, вдома. Ця норма також стосується і державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування. зможуть працювати з дому.

– Під час протидії короновірусу період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я і на самоізоляції під медичним наглядом виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50% середньої зарплати.

Важливо:

– протягом періоду з 1 березня по 30 квітня 2020 року не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ.

– Не нараховується та не сплачується у період з 1 березня року по 30 квітня 2020 року плата за землю, податок на нерухомість.

– Накладається мораторій на проведення податкових перевірок із 18 березня    до 31 травня 2020 року.

– Комунальні послуги: штрафи і пеня за несплату комунальних послуг не нараховуються, заборонено зупиняти надання комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі, заборонене примусове виселення громадян за несплату комунальних послуг.

– З 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року громадяни звільняються від відповідальності за договорами про споживчий кредит.

Введений карантин визнаний форс-мажорною обставиною.І, як наслідок, особа звільняється від відповідальності за невиконання цивільних договорів.

У разі необхідності для отримання: правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: 097 18 18 351 (Трускавецьке бюро правової допомоги)

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на адресу електронної пошти:е-mail: truskavets@legalaid.lviv.ua

– skype: Трускавецьке бюро правової допомоги

– залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян

Ви можете також скористатися:

– правничою вікіпедією https://uk.wikipedia.org/wiki/

– довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

– зателефонувавши на гарячу лінію:0800213103.

Марія Бойко

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