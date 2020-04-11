Які штрафні санкції накладаються на порушників карантину?

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Відповідь на це та інші питання дає директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

– Чи можуть оштрафувати за недотримання встановлених правил?

– Рекомендуємо не ігнорувати правилами карантину. Оскільки за їх порушення можуть притягнути до адміністративної відповідальності, наклавши штраф. Звертаю увагу, що такі правила та норми можуть бути встановлені також рішеннями органів місцевого самоврядування. Штраф може бути накладений у розмірі від 17 тис. грн. до 34 тис. грн. Про це йдеться у Кодексі України Про адміністративні правопорушення.

– Хто у цьому випадку має право складати протоколи про адміністративні правопорушення?

– Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлено перелік суб’єктів, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення зазначеного вище виду порушень:

– працівники органів внутрішніх справ (Національної поліції);

– працівники органів охорони здоров’я – у разі завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги;

– органи державної санітарно-епідеміологічної служби;

– посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, – виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

– Розкажіть, будь ласка, більше про алгоритм складання протоколу.

– Важливим є те, що протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, котра вчинила таке правопорушення. Оформляється він у двох примірниках, причому, один із них вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальностіпід розписку. Такий протокол підписується уповноваженою особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі, якщо наявні свідки, вони теж можуть підписати цей протокол.

– Якщо особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, відмовляється підписати протокол, що тоді?

– У разі, коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відмовляється підписати протокол, у ньому робиться відповідний про це запис. Разом з тим, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які долучаються до протоколу. Вона також може викласти причини своєї відмови від його підписання.

Ще одна важлива деталь: під час складання протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права і обов’язки. Про це робиться відмітка у протоколі.

– Які ж права має така особа?

– Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право:

– знайомитися з матеріалами справи;

– давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання;

– при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;

– виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;

– оскаржити постанову по справі.

– А хто прийматиме рішення про накладення такого штрафу?

– Рішення прийматиме суд на підставі розгляду протоколу про адміністративне правопорушення. Зауважу, що справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Однак, у разі наявної інформації про те, що така особа своєчасно сповіщена про місце і час розгляду справи, і за умови, що від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду, тоді ця справа може бути розглянута за відсутності цієї особи.

– Які суди розглядають такі справи?

– Такі справи розглядають місцеві суди.

Переважно пересічні громадяни у правовому полі не дуже обізнані. Як вони можуть захистити свої права у разі, якщо, на їхню думку, вони не порушили жодних правил та норм карантину, і, відповідно, не вчинили адміністративного правопорушення?

Для того, є адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, та можуть брати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення.

– Оплата послуг адвоката, як правило, коштує дорого. Як бути пенсіонерам, які отримують пенсію, скажімо, у розмірі 2 500 грн?

– Акцентую увагу, що в такому випадку вони можуть звернутися до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. До речі, таким правом можуть скористатися категорії осіб, які зазначені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». На підставі їхнього звернення, до якого додаються документи, що посвідчують статус суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу, буде прийнято рішення центру про надання їм такої допомоги та видано доручення адвокату. Власне, він і буде складати документи процесуального характеру та представлятиме інтереси особи у суді. Знайти територіально наближений центр можна, перейшовши за посиланням: https://www.legalaid.gov.ua/kliyentam/poshuk-najblyzhchogo-tsentru-ta-dystantsijnyh-punktiv/ .

На завершення розмови хочу звернути увагу, що за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, у Кримінальному кодексі Українитеж передбачено кілька видів покарань,зокрема, штраф від 17 000 до 51 000 грн.; арешт до 6 місяців; обмеження волі до 3 років, позбавлення волі до 3 років, а якщо такі дії особи спричинили загибель людей – позбавленням волі на 5-8 років.

Ми продовжимо співпрацю із Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На даний час система безоплатної правової допомоги працює дистанційно. Для отримання: правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: 097 18 18 351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр), на гарячу лінію 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро ), stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр)

– skype: Трускавецьке бюро правової допомоги

– залишивши своє звернення у скриньці для звернень громадян

– Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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