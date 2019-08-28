Обвал будинку в Дрогобичі: двоє загиблих, семеро в лікарні

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Сьогодні, 28 серпня, близько 2.46 на вулиці Грушевського, 101 у місті Дрогобич обвалилася частина чотирьохповерхового житлового будинку. Про це інформує ГУ Національної поліції України у Львівській області. Правоохоронці розбирають завали. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог та працівники інших підрозділів поліції, які встановлюють причину обвалу будівлі.

Станом на 9 годину ранку відомо, що в результаті вибуху та обвалу будинку двоє осіб загинуло, а семеро госпіталізовані. Серед постраждалих – троє дітей (6-річний хлопчик, двоє дівчаток віком 9 та 12 років). До лікарні потрапили також 17-річна дівчина, 19-річний хлопець та дві жінки віком 39 та 41 рік. Особи загиблих встановлюються.

За фактом обвалу житлового будинку у Дрогобичі поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства). Санкція статті передбачає від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі. Про це повідомив т.в.о. начальника поліції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк.

Надзвичайники та нацгвардійці і надалі проводять пошуково-рятувальні роботи, задіяні усі екстрені служби. До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 399 чоловік та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 148 чоловік особового складу (у тому числі три кінологічні розрахунки) та 20 одиниць техніки.

Найімовірніше, що обвал будинку спричинив вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування одного з чотирьох під’їздів чотириповерхового будинку з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.

За матеріалами ГУ Нацполіції у Львівській області та ГУ ДСНС України у Львівській області

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