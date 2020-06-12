У Трускавці пожежники ліквідували пожежу на даху готелю «Red Stone»

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Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, вчора, 11 червня о 15:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Трускавці на вул. Бориславська в цегляній трьохповерховій будівлі. До місця події негайно виїхали працівники 7-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Трускавець, 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич та 6-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Борислав.

О 16:24 вогнеборці локалізували пожежу, та о 16:31 повністю ліквідували пожежу в складі однієї ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив дах на площі 90 кв.м. та пошкодив перекриття на площі 50 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 17 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки.

Офіційні причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються. Відомо, що в дах готелю «Red Stone», про який йде мова, влучила блискавка. У Трускавці 11 червня пройшла сильна гроза з блискавками, одна з яких і влучила в готель. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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