У Трускавці вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі «Mersedes-Benz S320»

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Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській, у неділю, 6 грудня, о 14.26 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Трускавець на вул. Карпатська. Пожежа виникла в автомобілі «Mersedes-Benz S320». До місця події негайно виїхали рятувальники 7-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Трускавець. По прибуттю до місця виклику з’ясувалось, що автомобіль був припаркований, та очевидці побачили як з-під капоту вибивався густий чорний дим, після чого зателефонували за номером «101». Рятувальники не гаючи часу приступили до проведення робіт з ліквідації загорання. О 14:35 вогнеборці локалізували пожежу, та о 14:36 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік автомобіля. До ліквідації пожежі залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами.

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