Oil city – Борислав туристичний

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Управління туризму та курортів Львівської ОДА пропонує подорож до Борислава – унікального міста, яке виросло на промисловому нафтогазовому та озокеритовому родовищі, в минулому – одного з великих промислових центрів Львівщини та України.

І. Що подивитись?

Музей нафтової і газової промисловості України. Експозиція музейної кімнати знайомить відвідувачів з історією розвитку бориславського нафтовидобутку — найстарішого нафтового промислу України наприкінці ХІХ ст. — на поч. ХХ ст. Цікавими експонатами є діючі макети та об’єкти під відкритим небом – груповий привід видобутку нафти і газу, дерев’яний та металевий збірники нафти, свердловина «СВ 655 БОДЕН КРЕДИТ», пробурена у 1902 році.

Адреса: м. Борислав, вул. Карпатська Брама, 26.

Історико-краєзнавчий музей м. Борислава розповідає про місто шістсотлітньої давнини, історію воєн та знаменитих людей, серед яких Йоган Зег, Іван Франко, Стефан Ковалів, Ірина Сеник. Серед унікальних експонатів: фрагменти фібул, давня монета «Динарій» часів Марка Аврелія та ін. Особлива увага відведена періоду потужного нафтопромислового розвитку міста (сер. ХІХ – поч. ХХ ст.).

Адреса: м. Борислав, вул. Т. Шевченка, 75.

Верстати-гойдалки у Бориславському міському парку культури та відпочинку. Незвичайний парк, унікальність якого полягає в тому, що поряд з парковим озером, дитячими атракціонами, кінотеатром під відкритим небом одночасно здійснюється глибинний видобуток нафти і газу. На території парку розташовані бориславські «качалки» – верстати-гойдалки, за роботою яких можна спостерігати, просто відпочиваючи у парку.

Адреса: м. Борислав, вул. Тараса Шевченка, 37.

Пам’ятник Святій Варварі споруджено у 2012 році на місці трагедії, що сталася в Бориславі у квітні 1972 року. Потужний вибух стався в підвалі двоповерхового житлового будинку через просочення газової суміші зі старих нафтових шурфів, загинуло 18 містян. Свята великомучениця Варвара, яка вважається покровителькою гірників та нафтовиків, стала покровителькою нафтового міста. Статуя є великою реліквією: у саме серце скульптури поміщено фрагменти мощей великомучениці.

Адреса: м. Борислав, вул. В. Великого, 10.

Карпатська дерев’яна хата 1802 року розташована в центрі Борислава. Зараз тут живе місцева сім’я, яка завжди радо зустрічає туристів. Хата збудована із ялинових зрубів без єдиного цвяха, її дах покритий смерековою драницею, яка просякнута нафтою. Тут можна побачити старовинні речі: лавиця, знаряддя для обробки льону та щітки для його вичісування, лопатка для віяння збіжжя, термос незвично великих розмірів. Цікавим фактом є те, що хата була застрахована в 1927 році, про що свідчить металева табличка, розміщена над входом.

Адреса: м. Борислав, вул. Міцкевича, 7.

ІІ. Що робити?

Активний відпочинок:

Гірськолижний комплекс «Буковиця» – ідеальне місце для сімейного відпочинку впродовж року. Взимку – це сучасний гірськолижний комплекс, траси якого відповідають міжнародним стандартам та підходять як початківцям, так і досвідченим лижникам та сноубордистам. На сьогодні функціонують дві траси довжиною 1050 м та 850 м, також запроектована гірськолижна траса протяжністю 1400 м, яка відкриється вже наступного сезону. На трасах ГК «Буковиця» розміщено три витяги: Leithner-Poma – 800 м, Doppelmayr – 700 м, Tatrapoma – 300 м. Для комфортного перебування гості комплексу можуть користуватись багатьма послугами комплексу:

– прокат спорядження: 500 комплектів лиж та 120 комплектів сноубордів топових виробників: Rossignol, Head, Atomic, Volkl, Blizzard, Fischer, Salomon;

– послуги досвідчених інструкторів, гірськолижна школа та дитячий спортивний клуб «Бориславська Сніжинка»;

– сервісне обслуговування спортивного спорядження;

– зони фудкорту;

– тюбінг.

Для відвідувачів, які полюбляють активний відпочинок та бажають оглянути краєвиди, ГК «Буковиця» запрошує на прогулянки канатною дорогою вже у 2020 року.

Адреса: м. Борислав, вул. Тустановицька 185.

Зцілитися духовно:

Храм Св. Анни УГКЦ в м. Бориславі – це не лише одна з найстаріших святинь Борислава, але й відомий Міжнародний паломницький центр. Сюди приїжджають за зціленням. Саме тут зібрані мощі понад 700 Святих і кожен віруючий може звернутись до мощей свого покровителя. В минулому – це колишній римо-католицький костел Святої Барбари, збудований та освячений 1900-1902 рр. у формі латинського хреста за проектом польського архітектора Станіслава Маєрського. Храм оздоблений великими вікнами з фігурними вітражами, стіни муровані з червоної шліфованої цегли, вхід обрамлений порталом з двома напівколонами. Варто відзначити оригінальність вежі, де встановлений великий чотиристоронній годинник, який колись слугував орієнтиром часу для мешканців, адже це була найвища споруда в місті. У храмі панує атмосфера спокою та умиротворення, які підсилюють пізнавальні розповіді священнослужителів церкви.

Адреса: м. Борислав, вул. В. Великого, 45 а.

Храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ привертає увагу своїм архітектурним стилем українського бароко. Муровану церкву збудовано у

1929 році. Храм оздоблений 10-ма мистецькими вітражами за проектом відомого художника Петра Холодного, які були виготовлені 1929 р. краківською фірмою вітражного мистецтва Станіслава Желеньського під наглядом українського поета, прозаїка та художника Богдана Лепкого. У цьому філіальному храмі м. Борислава у 1944-1945 рр. душпастерював відомий український релігійний діяч, священник, Блаженний о. Віталій Байрак.

Адреса: м. Борислав, вул. Степана Бандери, 89 а.

Відправитись в гастромандри:

Фермерське господарство «Техас», відкрите для туристів, за 15 хв від Борислава. Ранчо запрошує на екскурсію господарством, а також скуштувати та придбати свіже молоко, фермерські сири та сало власного виробництва. На фермі розводять свиней породи угорська мангалиця, овець гірськокарпатської породи, індиків та кіз. Завітавши на цю ферму, ви зможете скуштувати екологічну продукцію і гарно відпочити.

Адреса: с. Попелі.

Попити мінерально-лікувальної води:

Джерело мінеральної води № 3 – мінеральна вода гідрокарбонатного натрієво-кальцієвого складу з мінералізацією 0,5-0,7 г/дм3 та підвищеним вмістом органічних речовин (типу «Нафтуся»).

Адреса: м. Борислав, вул. Хвильового.

Джерело мінеральної води № 5 – мінеральна вода гідрокарбонатнохлоридного кальцієво-натрієвого складу з мінералізацією 0,8 г/дм3. Лікувальні властивості води такого типу широко використовуються курортами «Шкло», «Східниця». Адреса: м. Борислав, вул. Джерельна.

На сьогодні визначений хімічний склад цих джерел та для зручності прийому мінеральної води виділено земельні ділянки для облаштування питтєвих галерей.

ІІІ. Що скуштувати?

Кафе «Мармуляда» є улюбленим місцем сімейного відпочинку для мешканців міста. Родзинкою кафе є торти та тістечка власного виробництва, а ще тут можна скуштувати:

– торт «Борислав» – власного виробництва;

– фірмові гофри з різноманітними начинками;

– італійську піцу, пасти та салати;

– домашній бульйон з перепілок;

– гарячий шоколад та великий асортимент чаїв власного виробництва (із свіжою м’ятою, коренем імбиря, лісовими ягодами та цукатами).

Поряд знаходиться дитячий розважальний центр «Мармуляндія», де панує завжди весела атмосфера.

Адреса: м. Борислав, пл. Івана Франка, 2.

ІV. Де переночувати?

Кімнати для тимчасового проживання

Адреса: м. Борислав, вул. Дрогобицька, буд. 8 А

тел.: 066 92 32 720

Міні-готель

Адреса: м. Борислав, пл. І. Франка, буд. 6,

тел.: +38 (096) 991 08 65

Готель «Скеля»

Адреса: м. Борислав, вул. Дорошенка, буд. 28А,

тел.: (03248) 5 02 58, +38 (096) 39 223 91

Кімнати для тимчасового проживання

Адреса: м. Борислав, вул. Зелена, будинок 76, тел.: (03248) 5 55 05

Як доїхати?

Власним авто, м. Львів – м. Борислав: час в дорозі – близько 1 год 40 хв, відстань 98 км, траса: E471/М06 та Т1402

Автобусом або потягом з міст: Львів, Трускавець, Дрогобич.

Пресслужба Львівської ОДА, фото Ігоря Шохи

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