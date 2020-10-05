Олена Пилат: «Я готова відстоювати інтереси потребуючих людей в новій громаді»

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Наше знайомство з Оленою Пилат, цією неймовірною жінкою, відбулося у Трускавецькому територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та людей з обмеженими фізичним можливостями 15 років тому. На той час терцентр виглядав, як і решта адміністративних офісів, сірий і непомітний, з однією відмінністю – він був щедро оздоблений творінням рук талановитих трускавчан, якими опікувався центр.

Минули роки, і терцентр якісно змінився. Сьогодні це справді креативний, зручний та затишний простір для людей, які потребують підтримки та уваги. Усі ці роки Олена Леонідівна поступово створювала цей комфортний світ для людей, якими опікується. Краплина за краплиною, крок за кроком. До речі, безперервний стаж роботи пані Олени у даному колективі – чималий, бо працює в ньому від дня його заснування. На цьому шляху вона розпочинала з нуля, брала участь в організації первинної структури терцентру, була розробником важливих програм, долучалася до організації проєктів соціальної адаптації незахищених верств населення Трускавця, а вже згодом, на посаді очільниці Центру, впроваджувала ці програми в життя, здійснювала супровід та підтримку заходів самодіяльності, щороку вдосконалювала організацію роботи цієї структури.

Серед важливих етапів у житті – досвід депутатської діяльності у Трускавецькій міській раді, діяльність у штабі допомоги воїнам АТО, організація та керівництво унікальним проєктом «Університетом третього віку», членство та активна робота у Громадській організації «Рада Старійшин». Серед відзнак, які довелося отримувати: почесні грамоти та подяки від міської та обласної рад, є подяка від Кабінету міністрів України. Також важливою для пані Олени є релігійна відзнака – Орден «Покрови Божої Матері» від Православної Церкви України. Однак серед усіх цих нагород найважливішою є вдячність людей, для яких вона на довгі роки стала оберегом, підтримкою та розрадою.

Сьогодні пані Олена – серед кандидатів у депутати. Вона балотується до ради Трускавецької ОТГ від Трускавецького осередку ПП «Європейська Солідарність». Цей вибір був усвідомлений та продуманий до дрібниць, ділиться з нами роздумами Олена Леонідівна, адже вона має важливу місію:

– Моя мета потрапити до ради продиктована бажанням усіляко сприяти реалізації реформ, які пришвидшать удосконалення державної політики соціального захисту громадян. Тож я беру на себе зобов’язання сприяти отриманню соціальних послуг, яких потребує значна кількість мешканців майбутньої ОТГ. В межах нової громади планую і надалі відстоювати фінансування даних послуг та організацію належного кадрового забезпечення цієї сфери. Обов’язковим у моїй програмі буде визначення потреб мешканців віддалених сіл ОТГ, вчасне інформування про послуги та можливості нашої служби та забезпечення доступу до соціальних послуг. Маю на меті усіляко сприяти в адресній матеріальній допомозі усім, хто її потребує на території нової громади.

Моїм завданням у раді вбачаю відкриття геріатричного пансіонату, який стане рятівним куточком для малозабезпечених, одиноких та тяжкохворих мешканців. Серед пріоритетів європейського розвитку Трускавецької громади має бути опіка над людьми похилого віку та людьми з обмеженими фізичними можливостями, як це відбувається в інших європейських країнах.

У Територіальному центрі обслуговування під керівництвом Олени Пилат одиноким, непрацездатним громадянам надається близька 40 видів послуг (соціальних, юридичних, психологічних, соціально-побутових та інших). Тут трудяться спеціалісти та фахівці різних професій від перукаря до фахівців з фізичної реабілітації, а також медики, юристи, освітяни. Організовано активне дозвілля, до співпраці долучаються волонтери, громадські та релігійні організації, є співпраця з міжнародними центрами. Після приєднання сіл в рамках ОТГ роботи у центрі стане більше, однак нікого тут це не лякає, бо працівники, разом з пані Оленою, готові до збільшення їхньої дружньої родини. А Олена Пилат готова відстоювати інтереси цих людей в раді об’єднаної громади.

Газета «Європейська Солідарність. Трускавецька ОТГ»

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