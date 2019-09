Олімпійська п’ятниця

0 SHARES Share Tweet

Вже вдруге у Трускавці провели Олімпійський урок. П’ятниця 20 вересня стала для міста-курорту олімпійським днем, адже на центральній площі Трускавця близько сотні дітей з трьох шкіл та ДЮСК «Спортовець» зустрічалися з чемпіонами Олімпійських ігор, рухалися під жваву музику, змагалися в естафетах, займалися на тренажерах – словом, гарно і корисно проводили час впродовж двох годин.

Свято вийшло навіть кращим, ніж торік, коли Трускавець з ініціативи ГК «Буковиця» (керівник Віталій Мицак) та МЦ «Європейська інтеграція України» (голова правління Іван Цегенько) переконав Олімпійський комітет провести такі уроки в чотирьох містах краю. Вересень 2018-го став олімпійським не лише для Трускавця, але й для Дрогобича, Борислава та Старого Самбора.

На відміну від минулого року тепер хорошої погоди не було, проте не задощило, а вітер трошки змилостивився і припинив свою пронизливу пісню. Зрештою, розрухані діти (та й дорослі) перестали поглядати на небо, а повністю віддавалися вправам.

Олімпійське свято у Трускавці розпочала чарівна співачка Оксана Сопілка-Чіпак. Після коротких вітальних слів міського голови Андрія Кульчинського та спортсмена-олімпійця Дмитра Мицака на Майдані Незалежності пройшла весела руханка від Школи християнських аніматорів (очолює Віра Парфьонова). Далі – спілкування з чотирма олімпійцями, а після того – свято спорту!

Спортсмени-олімпійці, котрі прибули до Трускавця:

1) Роман Бундз (майстер спорту України міжнародного класу, багаторазовий чемпіон та призер кубків світу, учасник Олімпійських ігор в Атланті 1996 рік 7 місце, та Сіднеї 2000 рік 11 місце),

2) Тарас Кузик (учасник юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айрес, Аргентина 4 місце, призер чемпіонату Європи та світу серед юніорів 2019 року),

3) Віталій Вергелес (майстер спорту України міжнародного класу, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонату Європи та світу серед молоді 2009-2012 рр., багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу, 2013-2017 рр.),

4) Дмитро Мицак (український лижник (гірськолижний спорт), учасник І Зимових юнацьких Олімпійських ігор 2012 в Інсбруку та Зимових Олімпійських ігор 2014 в Сочі, Чемпіон України (2013, слалом-гігант), член комісії атлетів НОКУ, член Національної олімпійської збірної України з гірськолижного спорту, Посол Доброї Волі на XXIII Зимових Олімпійських Іграх 2018 р. в Пйонг Чанг (Південна Корея), керівник проекту).

Під час заходу НОК України у Львівській області подарував центральній бібліотеці міста Трускавець чотири енциклопедії та відеодиски з проектами від НОК України.

Усі присутні на уроці мали змогу попробувати себе у таких видах спорту як: бокс, волейбол, баскетбол. А команда з Борислава «Сніжинка» навчали юних трускавчан азам гірськолижного спорту.

Якщо тренування переможців не визначало, то у змаганнях визначився найкращий. Другий рік поспіль чемпіонами стали учні НВК «СЗШ №2-гімназія»

Хоча урок завершився, але він триває, адже учні всіх шкіл мають можливість написати твір на тему «Моє життєве кредо – Олімпієць» та отримати цінні призи від партнерів та спонсорів заходу: ГК «Буковиця», МЦ «Європейська інтеграція України», готель «Трускавець 365», кафе «Мармуляда», ДЛРКК «Ріксос Прикарпаття», Фундація Юрія Турянського «Почни з себе», ТзОВ «Новодім».

На проведення Олімпійського уроку у Трускавці не виділено жодної копійки з міського бюджету. Захід організували НОК України та олімпійська команда NOC of Ukraine and the Olympic Team, Відділення НОК України у Львівській області, ГК «Буковиця» спільно з Міжнародним Центром «Європейська інтеграція України». Призи надав гірськолижний комплекс «Буковиця».

Володимир Ключак, фото автора, ГК «Буковиця» та ДЮСК “Спортовець”



P.S. Про минулорічний Олімпійський урок у Трускавці можна прочитати тут.

