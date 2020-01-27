Ушу: сила, вправність, краса, здоров`я

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Минулого тижня в дитячо-юнацькому клубі «Спортовець» міста Трускавця проходив кількаденний Міжнародний турнір з ушу «Ukr-West-2020». Як повідомив 27 січня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради Роман Коваль, у турнірі взяло участь понад 200 учасників. Серед них не тільки українські спортсмени, а й ушуїсти з Грузії та Греції.

Урочисто відкривали змагання 20 січня. Церемонія проходила за участі міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, начальника управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Романа Хім`яка, Президента Української Федерації ушу Олега Чуканова, Президента Федерації ушу у Львівській області Оксани Сотрихіної. Вітали учасників турніру також президенти федерацій ушу з Греції та Грузії Мірон Томестас та Георгій Верулідзе.

Змагання проходили три дні – з 20 по 22 січня. Як розповіла Оксана Сотрихіна, у Трускавці такі масштабні змагання проводилися вперше і отримали всебічну підтримку влади. Одним із завдань було показати ушу не лише як бойові мистецтва, а також відкрити для глядачів й красу хореографічного показового стилю таолу.

Номінації, в яких змагалися учасники: Traditional Taijiquan включаючи Chen, Yan, Sun, Wu, Wu (Hao), Li, Wudang, Zhaobao, Traditional Shaolinquan, Traditional Songshan shaolin, Houquan, Yinzhuaquan, Zuiquan, Tanglangquan, Ditangquan, Zonghequan, Minghequan, Heihuquan, Traditional Tongbei, Fanzi, Chuojiao, Pigua styles.Traditional Tongbei, Fanzi, Chuojiao, Pigua styles, Traditional Wudangstyles. Songxi Neijiaquan, Baxianquan, Xuanwuquan, Wudang Baguaquan, Wudang Xingyiquan, Tayiwuxingquan, Traditional Bagua, Xingyi, Bajiquan. Traditional Bagua, Xingyi, Bajiquan styles та інші.

Ушу — неолімпійський вид спорту, з китайської буквально означає «бойові мистецтва». Традиційне ушу відрізняється від спортивного ушу іншими цілями та задачами. Якщо для спортивного ушу основна мета – перемога на змаганнях, то традиційне ушу швидше можна розглядати як шлях самовдосконалення.

Закриття турніру та нагородження переможців у різних номінаціях мало місце 22 січня. А вже наступного дня Президент Федерації ушу у Львівській області Оксана Сотрихіна вручила подяку міському голові Трускавця Андрієві Кульчинському за підтримку Міжнародного турніру з ушу «Ukr-West-2020».

Володимир Добрий, фото з мережі Фейсбук

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