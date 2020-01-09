Трускавець прийматиме Міжнародний турнір з ушу

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19-22 січня у Трускавецькому дитячо-юнацькому спортивному клубі «Спортовець» відбудеться Міжнародний турнір з ушу «Ukr-West-2020». Про це повідомила Президент Федерації ушу у Львівській області Оксана Сотрихіна.

Заїзд учасників Міжнародного турніру – 19 січня. Змагання проходитимуть три дні – з 20 по 22 січня. Офіційна церемонія відкриття за участі начальника управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА та міського голови Трускавця – у понеділок, 20 січня, о 12.00. Нагородження переможців у різних номінаціях та закриття чемпіонату – у середу, 22 січня.

Номінації, в яких змагатимуться учасники: Traditional Taijiquan включаючи Chen, Yan, Sun, Wu, Wu (Hao), Li, Wudang, Zhaobao, Traditional Shaolinquan, Traditional Songshan shaolin, Houquan, Yinzhuaquan, Zuiquan, Tanglangquan, Ditangquan, Zonghequan, Minghequan, Heihuquan, Traditional Tongbei, Fanzi, Chuojiao, Pigua styles.Traditional Tongbei, Fanzi, Chuojiao, Pigua styles, Traditional Wudangstyles. Songxi Neijiaquan, Baxianquan, Xuanwuquan, Wudang Baguaquan, Wudang Xingyiquan, Tayiwuxingquan, Traditional Bagua, Xingyi, Bajiquan. Traditional Bagua, Xingyi, Bajiquan styles та інші.

Міжнародний турнір з ушу «Ukr-West-2020» планує зібрати біля трьох сотень учасників віком від 9 до 40 років з п’яти країн (Україна, Польща, Молдова, Грузія та Греція).

Ушу — неолімпійський вид спорту, з китайської буквально означає «бойові мистецтва». Традиційне ушу відрізняється від спортивного ушу іншими цілями та задачами. Якщо для спортивного ушу основна мета – перемога на змаганнях, то традиційне ушу швидше можна розглядати як шлях самовдосконалення.

Володимир Добрий

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