Оперативна інформація про ситуацію в Трускавці станом на 20 березня

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Станом на ранок 20 березня, у Трускавці хворих з підозрою на корона вірус не виявлено. Як інформує на своїй Фейсбук-сторінці міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, станом на сьогодні в міську лікарню звернулося 13 нових пацієнтів. З них – 10 з ГРЗ, 2 з гострим бронхітом і 1 пацієнт з пневмонією. З підозрою на COVID-19 не було.

Силами ДСНС у Трускавці від сьогодні починаються об‘їзди кварталів машиною з гучномовцем для інформування населення. Для безперебійної роботи міської лікарні, водоканалу організовані спецрейси автобусів з доставкою працівників. Близько 300 людей похилого віку отримують продукти на дому. В місті на вул. Стуса, 15 працює аптека, яка виготовляє деззасоби для знезараження рук і поверхонь.

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