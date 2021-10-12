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Як свідчать Ваші запитання до нас, шановні читачі, питання земель оздоровчого призначення є актуальними. Тому ми продовжуємо висвітлювати цю тематику разом із нашими партнерами – фахівцями Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На наші питання відповідає Наталія Рудюк – фахівчиня Сколівського бюро правової допомоги цього центру.

– Пані Наталіє, у чому полягає особлива охорона земель оздоровчого призначення?

– Особлива охорона таких земель полягає у наступному. По-перше, на територіях лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів встановлюються округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони. Зауважу, що у його межах забороняється передача земельних ділянок у власність. Окрім того, такі земельні ділянки не можна надавати у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам для діяльності, яка є несумісна з охороною природних лікувальних властивостей та відпочинком населення.

По-друге, будівництво об’єктів житлового, громадського призначення та інших об’єктів, а також інша господарська діяльність на таких землях здійснюються виключно за умови дотримання режимів округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони. У даному випадку ще обов’язковою вимогою є те, щоб така діяльність була сумісна з охороною природних лікувальних ресурсів і відпочинком населення. Адже на цих землях забороняється діяльність, яка суперечить їх цільовому призначенню чи може негативно вплинути на їх природні лікувальні властивості.

– І ще одне запитання. Чи застосовуються якісь пільги зі сплати земельного податку для санаторно-курортних закладів, які розташовані на цих землях?

– Однією з особливостей правового режиму земель оздоровчого призначення є звільнення земельних ділянок значної кількості санаторно-курортних закладів від сплати земельного податку.

Так, нормами Податкового кодексу звільнено від сплати земельного податку:

– дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

– санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів.

Марія Бойко

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