Особливості надання додаткової  відпустки деяким працівникам

0 SHARES Share Tweet

Держава гарантує кожному, хто працює, право на відпочинок. Одним зі способів забезпечення цього права є надання працівникові щорічної основної відпустки. Важливо, що Законом України «Про відпустки» передбачена щорічна основна відпустка, на яку мають право всі без винятку працівники. Окрім того, є ще ряд відпусток, що надаються за певних умов: навчання особи, вагітність особи, народження дитини, здійснення догляду за дитиною, наявність двох і більше дітей віком до 15 років, усиновлення тощо.

Сьогодні ми зупинимось на особливостях деяких видів додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, у тому числі, дитину з інвалідністю або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. До розмови на цю тему ми запросили Романію Мандзій, фахів чиню Новороздільського бюро правової допомоги.

– Пані Романіє, хто має право на такий вид відпустки?

– Враховуючи те, що ця додаткова відпустка має соціальний характер та надається з метою створення сприятливих умов для догляду за дітьми та їх виховання, отримати її можуть працівники, які є законними представниками дітей. Пригадаю, що ними можуть бути: звичайно,батьки, усиновлювачі або опікуни.

– Розкажіть детальніше, за наявності яких умов зазначеним особам надається додаткова відпустка на дітей?

– Законом України «Про відпустки» передбачено, що додаткова соціальна відпустка на дітей надається:

– одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років,

– одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю,

– одному з батьків, які усиновили дитину,

– матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи,

– одинокій матері,

– батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі),

– особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи,

– одному із прийомних батьків.

Важливо, що наявність будь-якої умови із вище зазначених є самостійноюпідставою для надання цієї відпустки.

Звертаю увагу, що відповідно до змін, унесених до Закону України «Про відпустки», працюючі батько та матір мають тепер рівні можливості щодо отримання цієї відпустки. Важливо, що надається вона лише одному із них за їхнім вибором. Тобто один з батьків має право на цю додаткову соціальну відпустку за умови, що інший з них у поточному календарному році не скористався своїм правом на її отримання. Вік дітей визначено законом тільки для такої категорії як “один із батьків, який працює і має двох або більше дітей віком до 15 років”.

– Тобто в інших випадках, коли ми говоримо про надання відпусток батькам, які мають дітей, не ураховується вік дитини?

– Саме так. У всіх інших випадках, коли йде мова про дітей, слід керуватисязагальними нормами законодавства. Виходимо з основного визначення: дитина – це особа віком до 18 років, за умови, що вона не набуває прав повнолітньої раніше. Адже, як ми знаємо, є визначені законом передумови набуття прав повнолітньої особи раніше. Важливо, що законні представники дитини з інвалідністю підгрупи А I групи мають право на таку додаткову відпустку навіть після досягнення такою дитиною повноліття.

– Яка тривалість додаткової відпустки на дітей?

– Тривалість відпустки залежить від кількості підстав, які застосовуються для її надання. Так, якщо відпустка надається за наявності лише однієї підстави, наприклад, одному з батьків, який має двох та більше дітей віком до 15 років, тоді її тривалість становитиме 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. Зауважу, що у разі наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

– Який порядок надання додаткової відпустки працівникам, котрі мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи?

– Додаткові відпустки працівникам на дітей надаються понад тривалість щорічної відпустки і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону. Оскільки зазначена відпустка є соціальною відпусткою і не належить до виду щорічних, то вона може надаватися у будь-який час протягом календарного року незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини.

Зауважу, якщо працівник, який має право на соціальну відпустку, з якихось причин не скористався ним у році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, він має право використати цю відпустку, і в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпусток, як це передбачено статтею 24 Закону України “Про відпустки”.

Крім цього, законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівників, котрі мають дітей.

Марія Бойко

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)