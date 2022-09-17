Відійшов у Вічність науковець Ігор-Северин Флюнт

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Асоціація учених курорту Трускавець і Трускавецька наукова школа бальнеології зазнали непоправної втрати – 15 вересня 2022 р. на 80-му році життя після тривалої хвороби помер провідний бальнеолог і реабілітолог України (індекс Гірша – 10, шостий в рейтингу Rehabilitation Therapy України і четвертий на курорті), член Ради Асоціації учених міста Трускавця (з 1999 р.), член Нью-Йоркської АН (з 2000 р.), лауреат премії ім. Теодора Торосєвича в галузі бальнеології (2002 р.),професор кафедр фізичної реабілітації та анатомії, фізіології і валеології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка (з 2004 р), доктор медичних наук (з 2003 р) Ігор-Северин Степанович ФЛЮНТ.

Пан Ігор-Северин – корінний дрогобиччанин. Після закінчення у 1960 р. Дрогобицької СШ №2 навчався у місцевому технічному училищі, здобувши фах електрика, за яким працював впродовж 1962-1963 рр. У 1963 р. вступив до Івано-Франківського державного медичного інституту, який закінчив у 1969 р., отримавши лікарський диплом із відзнакою. Після цього розпочався 37-річний безперервний трускавецький період праці та творчості, який можна назвати службою у Королеви лікувальних вод Нафтусі.

Впродовж 1969-1970 рр. працює урологом у санаторії “Каштан”, але не забуває про мрію поєднувати лікувальну діяльність із науковою, адже ще у студентські роки серйозно захопився наукою. Результатом даного захоплення стали перші дві наукові роботи, опубліковані у 1971 р. у матеріалах IV пленуму урологів України. Тоді ж на базі санаторію “Каштан” було створено науково-дослідну лабораторію фізіології під керівництвом видатного вченого у галузі фізіології водно-сольового обміну та бальнеології доктора біологічних наук, професора Єсипенка Бориса Євтихійовича. Природно, що Ігор Степанович отримав запрошення до співробітництва першим. Розпочалися захоплюючі будні експериментів на собаках, пізніше проникливо описані у його художній повісті “Sublatacausa”. Результатом напруженої праці впродовж 1971-1974 рр. стала кандидатська дисертація “Влияние минеральной воды Нафтуся на процессы водного обмена в организме (экспериментальное исследование)”. Проте обставини склались так, що внаслідок навколонаукових інтриг професор Єсипенко Б.Є. змушений був припинити співробітництво із курортом Трускавець, а захист дисертації, виконаної під його керівництвом, відбувся лише в 1991 р. на вченій раді Одеського НДІ курортології.

Наступним етапом стала робота впродовж 1974-1977 рр. у Трускавецькому науково-дослідному центральному урологічному відділенні – філіалі Київського НДІ захворювань нирок і сечовивідних шляхів (урології).

Маючи у творчому доробку вже 5 наукових публікацій, Ігор Степанович, тверезо оцінивши прохолодне відношення до науки тодішнього (на жаль, і теперішнього) керівництва міста-курорту, вирішив повністю сконцентруватись на практичній урології. Впродовж 1977-1978 рр. працює у пансіонаті “Південний”, 1978-1984 рр. – у центральній курортній поліклініці. Ставши блискучим урологом, у серпні 1984 р. він отримав запрошення очолити медичну службу санаторію “Весна”, де плідно трудився до 2006 року.

Користуючись заслуженою повагою і визнанням колег-урологів і пацієнтів, Ігор Степанович все ж піддався поклику душі і у 1990 р рішуче відновив заняття наукою. Захистивши у 1991 р. кандидатську дисертацію, зразу ж приступив до роботи над докторською. Спочатку темпи збору матеріалу були повільними, про що свідчить хронологія наукових публікацій. Справжній бум розпочався у 1997 р., коли було опубліковано 5 робіт, в тому числі перша монографія(Вода Нафтуся і водно-сольовий обмін. Київ. Наукова думка; 1997: 141). Підсумком 1998 р стали 14 публікацій, 1999 р. – 7, 2000 р – 8, в тому числі дві монографії (Загальні адаптаційні реакції і резистентність організму ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Київ. Комп’ютерпрес; 2000: 117; Біоактивна вода Нафтуся і шлунок. Київ. Комп’ютерпрес: 2000: 234), в 2001 р опубліковано 12 робіт, в тому числі монографію (Чорнобиль, імунітет, нирки. Вплив факторів чорнобильської катастрофи на імунітет та уролітіаз і опортуністичні інфекції нирок. Київ. Комп’ютерпрес; 2001: 210). Вершиною наукової творчості став 2002 рік, впродовж якого видано 21 роботу, серед них чергову монографію (Бальнеофіторадіодефензологія. Вплив лікувальних чинників курорту Трускавець на стан пристосувально-захисних систем осіб, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи. Київ. Комп’ютерпрес; 2002: 112). В наступному році опубліковано ще 8 робіт і монографію-шедевр (Саногенетичні засади реабілітації на курорті Трускавець урологічних хворих чорнобильського контингенту. Київ. Комп’ютерпрес; 2003: 192), яка водночас є докторською дисертацією під назвою “Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС”, захищеною на Вченій раді Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України 23 грудня 2003 р. Як не прикро зараз визнати, появу третього за всю історію курорту українського доктора-дослідника Нафтусі (після Дудченка М.А.у 1966 р. і Івасівки С.В. у 1994 р.) “не помітили” ні очільники міста, ні ЗАТ “Трускавецькурорт”. Воістину, не буває пророка без пошани, хіба що у Вітчизні своїй.

Після отримання жаданого наукового ступеня доктор Флюнт І.С. не став спочивати на лаврах, наукова робота продовжувалася і матеріалізувалася в низці публікацій у щойно створеному на курорті фаховому журналі “Медична гідрологія та реабілітація”, членом редколегії якого він заслужено став. До слова, цей журнал на момент свого закриття у 2014 р через припинення фінансування з боку ЗАТ “Трускавецькурорт” і небажання перебрати його на себе влади міста, досяг був шостої позиції рейтингу медико-біологічних журналів України. За доброю традицією Трускавецької наукової школи бальнеології, кожна серія моно тематичних публікацій завершується монографією. Доктор (а від 2006 р і професор) Флюнт І.С. став співавтором наступних монографій:Фізіологічна активність сечової кислоти та її роль в механізмі дії води Нафтуся. Київ. Комп’ютерпрес; 2004: 163; Реабілітація захисно-пристосувальних систем на курорті Трускавець. Київ. ЮНЕСКО-СОЦІО; 2004: 448; Бальнеокардіоангіологія. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на серцево-судинну систему та фізичну працездатність. Київ. Комп’ютерпрес; 2005: 239; Чорнобиль, пристосувально-захисні системи, реабілітація. Адаптаційні, метаболічні, гемостазіо- і імунологічні аспекти діагностики та бальнео- і фітореабілітації на курорті Трускавець осіб, підданих дії чинників аварії на ЧАЕС. Київ. Комп’ютерпрес; 2006: 348; Фізіологічна активність оздоровлювального напою „Трускавецька кришталева з алое”. Дрогобич. Посвіт; 2007: 144;Експериментальна бальнеофітотерапія. Київ. ЮНЕСКО-СОЦІО; 2008: 196.

Починаючи з 2013 р, численні публікації про курорт Трускавець з’являються удвох польських, нідерландському, румунському, італійському і навіть іранському фахових журналах (без візитів у ці країни авторів). Співавтором 18 статей (остання вийшла у травні 2022 р) був професор FlyuntI-SS.

Всього на сайті “Бібліометрика української науки” зафіксовано 155 публікацій цього видатного члена Трускавецької наукової школи бальнеології, які мають 597 цитувань, індекс Гірша – 10, який є четвертим серед вчених Трускавця, шостим серед реабілітологів України і 32-м серед всіх учених-медиків. Позаяк все пізнається у порівнянні, приведемо показники Трускавецької наукової школи бальнеології(рік заснування 1981) за нульового (!) фінансування містом: індекс Гірша – 22, h10 – 55, 1985 цитувань, тоді як бюджетного і неодноразово додатково фінансованого містом і ЗАТ “Трускавецькурорт” самопроголошеного галузевого “лідера” УкрНДІ медичної реабілітації і курортології МОЗ України (Одеса, рік заснування1927)вони становлять 20, 50 і 3356 відповідно. Цифри – річ вперта і для декого незручна, але красномовна і справедлива. Принагідно, у очільника наукової школи Трускавця і лідера реабілітологів України Поповича І.Л. відповідні показники 32, 89 і 3148 (11-й рейтинг учених-медиків).

Досягнення Флюнта І.С. в науці не пройшли повз увагу зацікавлених сторін. У 1993 р він був запрошений на посаду асистента (за сумісництвом) Трускавецької кафедри реабілітації і нетрадиційної медицини Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького, у 1998 р. – на посаду старшого наукового співробітника (за сумісництвом) Трускавецької групи клінічної бальнеології та фітотерапії Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, у 2004 р – на посаду професора (за сумісництвом) кафедри фізичної реабілітації Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. З 2006 року і до останнього подиху професор Флюнт І.С. був штатним працівником Франкового вузу. Слідами батька пішла і його єдина донька Інеса, ставши теж доктором медичних наук і професором Київського інституту нетрадиційної медицини.

Характеристика особи Флюнта І.С. була би неповною без згадки про його художню творчість. У 1997 р побачила світ вже згадувана повість “Sublatacausa”, а у 1999 р – книга “Тринадцять скрутів пекла”, за які пан Ігор-Северин був прийнятий у Спілку письменників України.

Прізвище видатного дослідника Нафтусі професора Флюнта І.С. навічно закарбоване в анналах всесвітньо відомого курорту Трускавець.

Поховають вченого Ігоря-Северина Флюнта 17 вересня в м. Дрогобичі. Вічна йому пам`ять.

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