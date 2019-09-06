«Освітній» виконком

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Позачергове засідання виконавчого комітету Трускавецької міської ради, яке відбулося 6 вересня, стосувалося передовсім освітніх питань, а саме затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів м. Трускавця на 2019-2020 навчальний рік. Тобто, питання стосувалося не тільки трьох шкіл Трускавця, але і дитячих садочків, позашкільних закладів (Будинок учнівської творчості та ДЮСК «Спортовець»), Трускавецької школи мистецтв.

Якщо хтось думає, що це благі питання і явно неполітичні, то той явно помиляється. Адже навіть при розгляді ніби суто технічних питань затвердження освітньої мережі у Трускавці почали виникати питання, які явно можна назвати «на публіку», «замовними» чи «мстивими». Стосуються вони речей, котрі можна обговорювати за закритими дверима і виключно спеціалістами. Коли ж в питаннях освіти свою ерудицію хочуть висловити люди, далекі від освіти, тоді чекай біди. Маю право так говорити як вчитель з десятилітнім стажем роботи та колишній заступник директора школи і заступник голови самоврядної одиниці.

Отже, у Трускавці є три загальноосвітні середні школи (всі три І-ІІІ ступеня, тобто 12-річки), в яких цьогоріч навчається 2 тисячі 311 дітей (СЗШ №1 – 799 учнів, НВК «СЗШ №2-гімназія» – 906 учнів, СЗШ №3 – 606 учнів). В середньому наповнюваність класів по школах Трускавця – 27,5 учня (торік було 26,8). Є шість груп продовженого дня – по дві в кожній школі (по 60 дітей на школу).

Зрештою, до загальної середньої освіти у членів виконкому питань фактично не виникало. Зате вони виникли стосовно позашкільної освіти, зокрема БУТу, де є 35 гуртків (61 група),

Нагадаємо, що в Будинку учнівської творчості діти займаються після уроків і на вихідних, причому гуртки є дуже різноплановими – від вивчення англійської чи німецької мови до туризму та велоспорту, від журналістики до бісероплетіння та вишивки, від хореографії до кіномистецтва та вдосконалення знань з історії. В одних гуртках заняття проходять безпосередньо в приміщенні БУТу, в інших – в приміщенні шкіл чи садочків (як от вивчення іноземних мов).

Звісно ж, одні гуртки більш популярні, інші менш, одні більш присутні в соцмережах та в медіапросторі, а інші майже відсутні. І на це є як суб’єктивні, так і явно об’єктивні причини. Бо якщо, для прикладу, «Галицька Кіношкола» продукує відеосюжети, які можна переглянути в Інтернеті, а гурток юних журналістів випускає молодіжний гламурний журнал «Гімназія Style», то як можуть похвалитися своїми досягненнями вихованці літературного гуртка, гуртка іноземних мов чи юні туристи, шахісти, роверисти чи краєзнавці? Вони просто займаються, мають від того задоволення і користь, і в цьому є суть позашкільної освіти – залучити учнів у позашкільний час до чогось корисного. На жаль, цього або не розуміють, або не хочуть розуміти ті, хто на виконкомі пробував «наїхати» на директора БУТу Василя Львовича Петранівського. Можливий і інший варіант – треба було показати свою владу, зверхність та власне невігластво перед членом Президії МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця.

На щастя, словесними заштриками під час засідання виконкому все завершилося, і питання було проголосовано одноголосно, мережа освітніх закладів затверджена. Проте сам факт демонстрації зубів показав, що у Трускавці новий осінній політичний сезон розпочався, і дехто посилено готується до місцевих виборів, які, за певною інформацією, можуть пройти ще цього року, а саме в грудні. А навіть якщо вибори відбудуться за планом, тобто восени 2020-го, то все одно часу не так багато, і декому треба показати себе як борця за … За що? Правильно, за очищення БУТу від порядних людей.

Другим питанням порядку денного засідання виконкому 6 вересня стало затвердження структури Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького, батьківської плати за навчання дітей та пільг в платі на 2019-2020 навчальний рік.

Зауважте, школа в своїй назві позбулася слова «дитяча», адже тепер навчатися в ній можуть і дорослі. Факт – вже 4 дорослих хочуть навчитися малювання та ліпки, 2 – гри на фортепіано, 1 – на гітарі. Це поки що. А взагалі школа відкрита для всіх і якщо дорослі готові платити по 400-500 гривень за те, щоб навчитися грати на якомусь музичному інструменті, то вони можуть це зробити.

В Трускавецькій школі мистецтв імені Романа Савицького зараз навчається 490 учнів, з них 460 за освітніми програмами, а 30 отримують додаткові освітні послуги, повідомив директор культурно-освітнього закладу Ігор Нич. Середня вартість навчання за місяць порівняно з минулим роком зросла на 30-40 гривень і становить від 140 до 190 гривень. Але хіба це гроші, якщо взамін отримуєш вміння, навички та ще естетичну едукацію?

Виконком розглянув і інші питання, зокрема черговий раз слухалося надання дозволу на вуличну торгівлю. Бо це для декого не менш важливо, ніж загальна, позашкільна чи мистецька освіта. Тому й розглядалося це питання не на черговому, а на позачерговому виконкомі.

Володимир Ключак

На фото: зруйнований дощовими потоками тротуар на вул. Городище, до якого нікому нема діла з 14 серпня.

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