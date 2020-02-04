Підприємці Трускавця просять зберегти робочі місця та не розганяти ярмарок «Чотири сезони» на площі Незалежності

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Вчора, 3 лютого, на сайті електронних петицій зареєстровано петицію під назвою «Про переміщення торгівельних яток з площі Майдану Незалежності та збереження робочих місць фізичних осіб-підприємців», автором якої є Іванна Гатала.

В петиції вказано: новина про те, що ярмарку «Чотири сезони» на площі Незалежності не буде, вразила як мешканців міста, так і гостей, а підприємці, які наповнюють міську скарбницю, опинилися в невизначеному статусі. Тож ініціатори петиції просять міську владу Трускавця переглянути рішення виконкому щодо непродовження ярмарку «Чотири сезони на площі Незалежності та не скасовувати дозволи на торгівлю в дерев`яних будиночках на центральній площі курорту, а чотири МАФи перемістити поближче до паркану, щоб повністю закрити руїни колишньої водолікарні, котра була розвалена за часів попереднього мера Трускавця.

Ось повний текст петиції:

«Мешканці, гості міста і туристи (іноземці) прикро здивовані та незадоволені тим, що з площі міста прибирають ярмарок “Чотири сезони”, який має популярність серед усіх категорій населення. Підприємці, котрі там працюють (як і підписанти петиції про закриття ярмарки), також вболівають за привабливий та охайний вигляд центральної площі міста і готові виділити власні кошти для необхідних заходів з благоустрою.

Зі слів туристів, котрі є переважними відвідувачами ярмарки , на площі в цілому недостатньо туристичної та відпочинкової інфраструктури, проте кожна людина може спробувати гуцульської кухні, кримсько-татарських смаколиків, привезти додому смачного меду з бойківських полонин. “Наливайок” тут немає, тут люди можуть скуштувати бальзамів та настоянок на основі меду, медопродукти та товари народної медицини, які є в зеленій скарбничці. Як мешканці, так і гості міста полюбляють випити філіжанку кави чи горнятко карпатського чаю, посмакувати свіжим шашликом та грибною карпатською юшкою, посидіти послухати виступи на сцені чи на площі. За чотири роки існування ярмарки черги біля дерев’яних будиночків не зменшувалися, що є свідченням того що людям це подобається.

Новина про знесення ярмарки залишила в невизначеному статусі приватних підприємців та вразила як гостей, так і мешканців міста.

Просимо:

Переглянути рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради про закриття ярмарку “Чотири сезони” на Майдані Незалежності. Перемістити МАФ № 1, №2, №3, №4 поряд з будівлею колишньої водолікарні і тим самим приховати будівельний паркан. Не скасовувати видані міським головою м. Трускавець розпорядження на розміщення торгівлі в дерев’яних будиночках на Майдані Незалежності до реконструкції майдану».

Станом на 11 годину 4 лютого , тобто менш ніж за один день, петицію підписало вже 15 осіб. Для того, щоб петицію розглянули, потрібно 100 голосів. Підписати петицію можна тут.

Володимир Добрий

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