Готельєри і ресторатори Трускавця підвели підсумки року

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В останні дні грудня, в Різдвяний вечір, учасники Клубу готельєрів і рестораторів Трускавця в черговий раз зібрались, щоб поспілкуватись та в дружній і невимушеній обстановці підвести підсумки року. Традиційно зустріч відбувалась за чашкою чаю з міським головою Андрієм Кульчинським. Але цього разу чай був приготовлений за східним рецептом, тому що зібрались всі в чудовому ресторані «Султан» на запрошення керівника цього закладу Валєха Валієва, котрий за короткий час зумів зробити свій ресторан популярним серед мешканців Трускавця та гостей міста завдяки хорошій кухні, гарному обслуговуванню і креативній шоу-програмі. Господар постарався на славу і вразив всіх кавказькою гостинністю, вишуканими східними солодощами та натуральним гранатовим фрешем. На запрошення готельєрів і рестораторів участь в засіданні в цей вечір взяла дружина міського голови Наталія Кульчинська, котра також безпосередньо дотична до туристично-оздоровчої сфери, адже працює лікарем у військовому санаторії.

Засідання розпочав ініціатор створення Клубу, голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько, котрий привітав всіх та подякував за активність та регулярну участь у заходах протягом року. До вітального слова долучився керівник ресторану «Султан» Валєх Валієв, котрий подякував всім присутнім за те, що прийняли запрошення провести чергову зустріч в його ресторані, а також виявив сподівання на подальшу плідну та взаємовигідну співпрацю.

Продовжив засідання міський голова Андрій Кульчинський, котрий коротко розповів про діяльність міської влади та життя міста, після чого всі присутні мали змогу поспілкуватись, пригадати позитивні моменти за рік, розповісти про свої проблеми та поміркувати про шляхи їх вирішення. Насамкінець кожен з учасників розповів про своє бачення діяльності Клубу в наступному році, але всі одностайно висловили бажання продовжувати й дальше збиратись в такому ж форматі.

Отож, наступна зустріч готельєрів і рестораторів Трускавця однозначно відбудеться вже в наступному році і скоріш за все локацією зустрічі буде один з гірськолижних осередків.

– Хочу сказати, що основною метою створення Клубу готельєрів і рестораторів було започаткувати комунікаційну платформу для всіх керівників і власників, котрі займаються діяльністю в сфері гостинності, розваг, оздоровлення і реабілітації в Трускавці, – розповідає Іван Цегенько. – Це можливість зібратись всім разом з міським головою та поспілкуватись в неофіційній та позаробочій обстановці. Вісім засідань, що вже відбулись, показали доцільність таких зібрань та бажання більшості саме такої форми спілкування. За півтора року діяльності Клубу покинули його одиниці, зате долучились нові учасники. Приємно, що є розуміння того, що нам потрібно більше спілкуватись і шукати нові та нестандартні шляхи спільного розвитку. Отож запрошуємо до нас! При нагоді від імені Клубу хочу привітати трускавчан і гостей міста з прийдешнім Новим роком і Різдвяними святами! Нехай новий 2020 рік стане роком початку процвітання нашої країни і Трускавця. Щастя, успіху всім, добробуту, миру і взаємоповаги!

Степан Гнатків

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