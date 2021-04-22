Чого хочуть підприємці Трускавця?

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Підприємці – одна з найактивніших верств українського суспільства. Вони не чекають допомоги від держави, не заглядають їй в рот, а самі заробляють на себе, створюють робочі місця, наповнюють бюджети всі рівнів. Інакше кажучи, підприємливі люди – локомотив розвитку суспільства, той середній клас, який дає державі стабільність, який забезпечує впевненість громад у тому, що вони справно функціонуватимуть, розвиватимуться, здійснюватимуть поступальний розвиток вперед, прогресуватимуть.

А ще підприємці – aurea mediocritas, золота середина суспільства. На відміну від олігархів та надвеликого бізнесу на одному полюсі та люмпену і соціально вразливих верств на іншому. Підприємці – не бюджетна сфера, яка чекає, коли держава виплатить їй гроші. Підприємці – не чиновники, котрі розподіляють не ними зароблені кошти. Підприємці – не жебраки і не зневірені обездолені низи суспільства, а успішна квітуча його частина.

Але все змінилося з початком карантину в березні 2020 року. Підприємців поставили «в позу», загнали в рамки жорстких і часто безглуздих обмежень. Судіть самі – де логіка в тому, що великі супермаркети можуть продавати посуд, шкарпетки, взуття чи кухонні предмети, а магазини одягу, дрібних господарських товарів чи сільськогосподарського реманенту закриті? А історія зі штрафом для магазину ритуальних послуг в Івано-Франківській області, яка сколихнула суспільство торік – хіба не абсурд? За продаж труни – штраф! Це логічно?

Від моменту запровадження карантину пройшло більше року. За цей час стає все гірше і гірше. Найбільших збитків зазнало мікропідприємництво та малий бізнес Повна відсутність доходів – це проїдання запасів. А запаси не вічні. Підприємці звільнили до 50% штату співробітників – і відповідно зростає рівень безробіття. Треба платити податки, збори, комунальні платежі, платити за охорону майна, платити оренду. А чим платити, якщо доходів нуль? Витягати із запасів, а самим зуби на полицю? Ситуація загострюється, і підприємці не знають як їм діяти. Чекати, що все повернеться до норми? Скільки чекати? Їхати за кордон? Організовувати акції протесту? Чи йти на дно, скласти руки на грудях і чекати смерті від голоду й холоду?

Про болючі проблеми підприємців поговорили на зустрічі, котра відбулася 21 квітня в приміщенні Народного дому Трускавця. З проханням терміново вплинути на ситуацію, котра склалася після запровадження карантинних обмежень, підприємці Трускавця звернулися до народних депутаток Галини Васильченко та Наталії Піпи (обидві з фракції «Голос», обидві – представниці Львівщини). Про болі підприємців розповідали та письмове звернення подали представники підприємницького середовища Трускавецької громади Іван Ткачишин, Сергій Мицик, М. Кутельмах та інші. Участь в зустрічі взяв і заступник міського голови Трускавця, депутат Львівської обласної ради Святослав Стефанків.

Однією з вимог підприємців Трускавецької громади є перегляд ставки єдиного податку для тих, хто використовує І та ІІ групи спрощеної системи оподаткування – до кінця 2021 року. Підприємці пропонують для тих, хто через карантин не працює згідно встановлених постановами Кабміну КВЕДів, встановити нульову ставку єдиного податку, а після закінчення карантину для І групи встановити ставку ЄП у розмірі 5% від мінімальної заробітної плати, а для ІІ групи – 10% від мінімальної заробітної плати.

Також підприємці просять передбачити додаткову компенсацію для 1-4 груп, але розуміють, що в теперішніх складних умовах, коли міський бюджет недовиконується, це нереально виконати. Тому головна вимога чітка та проста – захистити конституційне право на працю. Адже тільки відновивши нормальне функціонування, можна поволі компенсовувати отримані збитки – від простоїв, від залежування закупленого сезонного товару, який неможливо було продати через закриття магазинів, від тиску податкової, котра вимагає оплачувати ЄП, хоча міська рада звільнила від його сплати на період карантину.

Підприємцям нелегко, і завдання держави – не ускладнювати їм життя, а спрощувати. Завдання держави – забезпечити виконання одного з головних конституційних прав на працю. Тільки й усього. І тоді підприємці зможуть вийти з тих труднощів, в які їх загнав карантин. Так, як не раз виходили з різних бід та криз впродовж тридцятилітньої історії підприємництва в Україні.

Володимир К.

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